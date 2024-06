Das passiert, wenn du keinen Zucker mehr isst

Gehörst du in diesem Jahr zu den Menschen, die sich vorgenommen haben, gesünder zu leben und Zucker aus ihrer Ernährung zu streichen? Dann pass jetzt genau auf: Das passiert wirklich im Körper, wenn wir keinen Zucker mehr essen.

Abschied von Fettleibigkeit und Diabetes-Risiko

Eine Folge vom Zuckerverzicht ist die Gewichtsabnahme und eine Verringerung der Fettleibigkeit. Aber nicht nur das: Auch dein Risiko, an Diabetes zu erkranken, kann sinken. Der Grund dafür liegt darin, dass ein hoher Zuckerkonsum deinen Blutzuckerspiegel ständig schwanken lässt, was die Produktion von Insulin auf Dauer überfordern kann.

Besserer Schlaf und weniger Kopfschmerzen

Wenn der Zuckerkonsum abnimmt, kann sich auch die Qualität deines Schlafs verbessern. Zudem leidest du möglicherweise seltener unter Kopfschmerzen, die durch die Schwankungen des Blutzuckerspiegels verursacht werden können.

Weniger Heißhungerattacken

Das Verlangen nach Süßem nimmt ab, wenn du Zucker aus deiner Ernährung streichst. Zucker wirkt im Gehirn ähnlich wie eine Droge und kann dich süchtig machen, da er das Belohnungssystem aktiviert. Ohne regelmäßige Zuckerzufuhr fällt es dir mit der Zeit leichter, Süßigkeiten zu widerstehen.

Stimmungsschwankungen nehmen ab

Das Gefühl von Gereiztheit und Müdigkeit, das oftmals nach dem Verzehr von Zucker auftritt, wird weniger. Du wirst feststellen, dass du emotional ausgeglichener bist, wenn du auf Zucker verzichtest.

So klappt der Zuckerverzicht

Du könntest zunächst den weißen Haushaltszucker in Kaffee, Tee oder beim Backen weglassen. Andere verzichten auch auf den Fruchtzucker in Obst und auf versteckten Zucker in Fertigprodukten. Egal, für welche Art von Zuckerverzicht du dich entscheidest, es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst und dein persönliches Gesundheitsziel unterstützt.

Zu Beginn wird dir vielleicht der süße Geschmack in deinem Kaffee oder Joghurt fehlen, aber mit der Zeit gewöhnen sich deine Geschmacksnerven daran. Pur genossene Lebensmittel werden dir schließlich besser und süßer schmecken. Unser Körper kann übrigens komplett ohne Zucker auskommen. Der Verzicht stellt für den Stoffwechsel keine Stresssituation dar. Es ist allerdings möglich, dass du zu Beginn Entzugserscheinungen verspürst, vor allem wenn Zucker vorher einen großen Teil deiner Ernährung ausgemacht hat.

Denke daran, dass eine Ernährungsumstellung eine große Veränderung für Körper und Geist ist. Gib dir Zeit, dich anzupassen, und sei nicht zu hart zu dir selbst, wenn du mal einen Rückfall hast. Probiere es einfach mal, keinen Zucker mehr zu essen und schau, wie du dich fühlst.

Wenn du nicht auf leckere Rezepte verzichten möchtest, solltest du diesen Tipp kennen: Zuckerfreies Backen leicht gemacht: die besten Alternativen im Überblick. Und probiere diese Apfel-Muffins ohne Zucker oder einen Apfelkuchen ohne Zucker. Der überzeugt mit natürlicher Süße!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.