Morgens darf man sich ruhig mal etwas gönnen. Alle, die zum Frühstück gern etwas Süßes essen, werden sich ganz besonders über dieses Rezept freuen. Es gibt nämlich Kinderriegel-Croissants. Die Hörnchen sind super fix gebacken, denn dank fertigen Blätterteigs sind sie in Windeseile im Ofen. Der Duft, der sich dann verbreitet, lockt selbst die größten Langschläfer aus den Federn. Also los: Worauf wartest du noch?

Gefüllte Hörnchen: So machst du Kinderschokolade-Croissants

Gerade einmal drei Zutaten brauchst du für die Kinderschokolade-Croissants. Neben dem fertigen Blätterteig natürlich Kinderschokolade, die begehrten Riegel aus dem Süßigkeitenregal im Supermarkt. Und dann ein Ei.

Schneide den Blätterteig zunächst in Dreiecke, jedes davon wird gleich ein Kinderschokolade-Hörnchen. Wickele die Schokoriegel nun aus dem Papier und lege auf jedes der Dreiecke einen, und zwar aufs untere Ende des Teigs. Nun wickelst du den Riegel auf, uns schon ist das Croissant fertig. Verfahre mit den übrigen Teigstücken und Riegeln genauso und schiebe die Kinderschokolade-Croissants anschließend nur noch für eine Viertelstunde in den Ofen. Die Schokolade schmilzt zu einer cremigen Füllung, und nach dem ersten Knusperspaß möchte man am liebsten gleich noch eins verputzen.

4 Kinderriegel oder mehr

1 Lage fertiger oder selbst zubereiteter Blätterteig

1 Ei Anleitungen Schneide zunächst Dreiecke aus dem Blätterteig heraus, wobei die kurze Seite etwas länger als ein Schokoriegel sein sollte.

Wickle jeden Riegel in den Blätterteig ein, sodass ein gerades Croissant entsteht.

Drücke die Seiten des Croissants ordentlich zusammen, damit die Schokolade nicht herausläuft.

Schlage ein Ei auf und quirle es mit einer Gabel. Bestreiche anschließend die Croissants mit dem Ei.

Gib die Croissants bei 180 °C für 15 Minuten in den Ofen, bis sie goldbraun sind.

Genieße die süße Köstlichkeit am Besten gleich, solange sie noch schön warm ist. Guten Appetit!