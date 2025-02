Kirsch-Orangenkuchen aus der Kastenform: Nachbacken erwünscht

Es gibt mal wieder Kuchen, denn wie sagt man doch so schön: Ein Stück Gebäck am Nachmittag vertreibt Kummer und Sorgen. Oder so ähnlich. Wie dem auch sei, wir brauchen eigentlich sowieso keine Ausrede für etwas Süßes, und deshalb backen wir einfach so unseren Kirsch-Orangenkuchen aus der Kastenform. Davon teilen wir gern ein Stück, wenn du probieren möchtest.

Rezept für Kirsch-Orangenkuchen aus der Kastenform

Dieser Kirsch-Orangenkuchen aus der Kastenform ist extra fruchtig und schmeckt dank der Verwendung von Orangenabrieb, -saft und süßer Schattenmorellen aus dem Glas wunderbar frisch. Und dann ist er auch noch richtig leicht gezaubert, sodass auch Anfänger in der Backstube keine Schwierigkeiten bei der Zubereitung haben sollten.

Zuerst lassen wir die Kirschen aus dem Glas abtropfen. Am besten fängst du den Saft dabei auf, er schmeckt nämlich wunderbar als Basis für Limos, Eistees oder zum Verfeinern anderen Gebäcks. Während die Kirschen abtropfen, kümmern wir uns schon einmal um den Kuchenteig.

Dafür waschen wir zunächst eine Bio-Orange, reiben die Schale ab und pressen den Saft aus. Beides mischen wir mit Milch, Speiseöl, Apfelmus, Zucker und Vanillezucker. Separat davon vermengen wir Mehl, Backpulver und etwas Salz. Diesen Mix geben wir im Anschluss zu den feuchten Zutaten und verarbeiten alles zügig zu einem glatten Teig. Nachdem wir die Kirschen untergehoben haben, verteilen wir diesen in einer Kastenform und den Kirsch-Orangenkuchen dann im Ofen

Möchtest du den Kuchen vor dem Servieren noch dekorieren, eignet sich dafür ein Zuckerguss aus Puderzucker und Orangensaft. Du solltest das Gebäck vorher aber ein wenig abkühlen lassen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Genauso köstlich sind übrigens unser Apfelkuchen aus der Kastenform und unser Zitronen-Kastenkuchen. Schokofans werden unseren Kakaokuchen lieben.