Knoblauch-Popcorn aus dem Airfryer: leckerer Snack für den Filmabend

Zu einem Filmabend gehört bei mir Popcorn einfach dazu. Ich bin allerdings eher jemand, der salziges oder herzhaftes Popcorn wie dieses Knoblauch-Popcorn mag. Das bereite ich mir ganz einfach in der Heißluftfritteuse zu. Hier kommt das Rezept für Knoblauch-Popcorn aus dem Airfryer.

Schnelles Rezept für Knoblauch-Popcorn aus dem Airfryer

Popcorn kommt ursprünglich aus Nord- und Südamerika. Dort galt Mais bereits vor Tausenden von Jahren als Grundnahrungsmittel. Um Popcorn herzustellen, benötigst du aber eine ganz bestimmte Sorte: den Puffmais, auch Perlmais genannt. Den kannst du in fast jedem Supermarkt und sogar in der Bio-Abteilung von Drogerien kaufen.

Für die Zubereitung im Airfryer benötigst du zusätzlich zum Popcornmais noch Öl deiner Wahl, Knoblauch sowie Gewürze. Richtig gut passen Rosmarin, Thymian und Basilikum, etwas Salz darf auch nicht fehlen.

Lege den Korb deines Airfryers dann mit passendem Backpapier aus und gib die gewünschte Menge Maiskörner hinein. Stelle die Heißluftfritteuse auf 200 Grad Celsius und lass die Körner aufploppen. Die genaue Zeit kann immer mal variieren, achte deshalb nebenbei ein wenig darauf, dass sie nicht verbrennen.

In einer Pfanne röstest du nun die Gewürze in dem Öl an. Sobald der Mais fertig geploppt ist, füllst du ihn in eine Schüssel und träufelst die Kräuter-Mischung darüber. Rühre das Knoblauch-Popcorn aus dem Airfryer noch einmal gründlich um und schon kannst du es genießen. Lass es dir schmecken!

