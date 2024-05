Kohlrabi einfrieren: So bleibt das Gemüse monatelang frisch

Kohlrabi, ein vielseitiges und nährstoffreiches Gemüse, ist eine köstliche Bereicherung für jede Mahlzeit. Doch was tun, wenn man eine reiche Ernte hat oder im Supermarkt ein unwiderstehliches Angebot findet? Kohlrabi einfrieren ist die Lösung! Diese Methode der Konservierung ermöglicht es, den frischen Geschmack und die wertvollen Vitamine über Monate hinweg zu bewahren. In diesem Ratgeber erfährst du, wie du Kohlrabi richtig vorbereitest, blanchierst und einfrierst, um jederzeit einen Vorrat dieses gesunden Gemüses zur Hand zu haben.

Kohlrabi einfrieren: Auswahl und Vorbereitung

Beginne mit der Auswahl von frischem, festem Kohlrabi. Die Knollen sollten eine unbeschädigte Haut und eine frische, grüne Farbe haben. Bevor du Kohlrabi einfrieren kannst, wasche ihn gründlich und entferne die Blätter. Schäle die Knolle mit einem Sparschäler oder Messer und schneide sie in Würfel, Scheiben oder Stifte, je nach deiner bevorzugten Verwendung nach dem Auftauen.

Blanchieren: Warum ist es notwendig?

Blanchieren ist ein kurzes Erhitzen in kochendem Wasser, gefolgt von einem kalten Bad. Dieser Schritt ist entscheidend, um Enzyme zu deaktivieren, die sonst Farbe, Geschmack und Nährstoffe des Kohlrabis beim Einfrieren beeinträchtigen würden. Blanchiere die Kohlrabistücke für etwa 1-2 Minuten, bevor du sie in Eiswasser abschreckst, um den Garprozess sofort zu stoppen.

Schockfrosten als Vorbereitung fürs Einfrieren

Nach dem Blanchieren ist das Schockfrosten an der Reihe. Lege die Kohlrabistücke auf ein Backblech mit Abstand zueinander und friere sie für einige Stunden vor. Dies verhindert, dass sie später im Gefrierbeutel aneinanderkleben und erleichtert es dir, später einzelne Portionen zu entnehmen.

Verpackung und Beschriftung für die Tiefkühlung

Verwende Gefrierbeutel oder -behälter, die für Lebensmittel geeignet sind, um den Kohlrabi luftdicht zu verpacken. Drücke so viel Luft wie möglich heraus, bevor du den Beutel verschließt, um Gefrierbrand zu vermeiden. Beschrifte die Verpackung mit dem Inhalt und dem Einfrierdatum, damit du den Überblick behältst.

Kohlrabi einfrieren und richtig lagern

Lege die verpackten Kohlrabistücke in dein Gefriergerät. Achte darauf, dass die Temperatur auf mindestens -18 °C eingestellt ist. Kohlrabi kann so bis zu 12 Monate eingefroren bleiben, ohne dass er an Qualität verliert. Überprüfe regelmäßig den Zustand des eingefrorenen Gemüses, um sicherzustellen, dass es frisch bleibt.

Liste der Schritte zum Einfrieren von Kohlrabi:

Auswahl von frischem Kohlrabi Waschen und Blätter entfernen Kohlrabi schälen und in gewünschte Form schneiden Blanchieren (1-2 Minuten) Abschrecken in Eiswasser Schockfrosten auf einem Backblech Luftdicht verpacken und beschriften Einfrieren (bei mindestens -18°C) Auftauen

Übrigens kannst du auch andere Gemüsesorten ganz leicht einfrieren und haltbar machen. Möhren, Spargel und Kartoffeln eignen sich besonders gut. Aber auch Brot und Käse leicht sich problemlos einfrieren.

Das Auftauen von gefrorenem Kohlrabi

Wenn du bereit bist, deinen gefrorenen Kohlrabi zu verwenden, taue ihn im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur auf. Du kannst ihn auch direkt gefroren in kochendes Wasser geben, wenn du ihn kochen möchtest. Gefrorener Kohlrabi eignet sich hervorragend für Suppen, Eintöpfe oder als gedünstete Beilage.

