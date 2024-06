Unser Kokos-Zitronen-Kuchen schmeckt wie Urlaub

Luftige Kuchen sind perfekt für einen Sommernachmittag im Garten, auf dem Balkon oder im Park. Unser Kokos-Zitronen-Kuchen leistet dir dabei gern Gesellschaft. Alles, was du brauchst, sind eine Handvoll Zutaten und eine kleine Kastenform. Lade deine Liebsten ein und lasst euch das leckere Gebäck schmecken!

Der Geschmack des Sommers: Kokos-Zitronen-Kuchen

Wenn spritziger Zitronengeschmack auf exotischen Kokosgeschmack trifft, dann fühlt man sich sofort wie im Urlaub in der Karibik. Und wie geht das, ohne in ein Flugzeug zu steigen? Na ganz einfach: indem man sich einen Kokos-Zitronen-Kuchen backt! Der gelingt auch Backanfängern und ist der perfekte süße Gast für deine Zeit in der Sonne.

Der luftige Teig wird mit cremiger Kokosmilch gemacht und mit einem Spritzer Zitronensaft verfeinert. Letzterer wird auch genutzt, um den Zuckerguss anzurühren, mit dem der Kokos-Zitronen-Kuchen später verziert wird. Außerdem sorgt Zitronenabrieb für ein kleinen Aromenfeuerwerk. Gehackte Pistazien runden das leckere Geschmackserlebnis mit ihrem knackigen Biss ab.

Die Arbeit, die du in den Kokos-Zitronen-Kuchen investierst, hält sich wie so oft bei einem Kastenkuchen in Grenzen. Gerade einmal eine Viertelstunde stehst du in der Küche. Das Anrühren vom Teig geht super schnell und dauert nur wenige Minuten. Während der Kuchen dann nach dem Backen kurz abkühlt, kannst du den Guss vorbereiten, den du anschließend über die Oberfläche gießt. Nun musst du nur noch die gehackten Pistazien und etwas Zitronenabrieb darüber streuen, und schon ist das gute Stück fertig!

Wenn du Zitronenkuchen genauso liebst wie wir, gefallen dir bestimmt auch unser Zitronenkuchen mit Baiser und unser Zitronen-Schmand-Kuchen. Der Selterskuchen ist ein echter Klassiker und erlangte in der damaligen DDR Kultstatus. Uns schmeckt er heute immer noch richtig gut.