Kontaktgrill von Braun im Black-Friday-Deal bei Amazon

Du möchtest deine Küche aufwerten und liebst es, vielseitig zu kochen? Dann ist der Braun MultiGrill 9 Pro genau das Richtige für dich. Pünktlich zum Black Friday gibt es den hochwertigen Kontaktgrill bei Amazon jetzt 32 Prozent günstiger – statt 369 Euro zahlst du nur 249,99 Euro. Mit seinen innovativen Funktionen und der hochwertigen Verarbeitung eignet sich der Grill ideal für alle, die Wert auf Komfort und Vielseitigkeit legen. Ein unschlagbarer Deal für Hobbyköche und Grillfans.

Mit dem Braun MultiGrill 9 Pro🛒 kannst du das ganze Jahr über unkompliziert grillen. Egal ob Sandwiches, Fleisch oder Gemüse – der Kontaktgrill macht gemeinsames Grillen zu einem schnellen und stressfreien Erlebnis. Die Flexibilität des Grills ist beeindruckend. Nutze die Kontaktgrilleinstellung, um Speisen gleichzeitig von oben und unten zu grillen, oder öffne den Grill vollständig, um auf zwei großen Kochflächen zu arbeiten. Die Ofenposition bietet dir zusätzliche Möglichkeiten für kreative Gerichte.

Nach dem Kochen wird dir die Reinigung leicht gemacht. Die antihaftbeschichteten Grillplatten lassen sich mühelos herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. So bleibt mehr Zeit, um deine Grillkreationen zu genießen.

Der integrierte Temperaturfühler sorgt für perfekte Ergebnisse. Stecke den Sensor in dein Grillgut, und der Grill regelt die Temperatur automatisch. Außerdem ermöglichen die zwei Temperaturzonen, verschiedene Speisen gleichzeitig bei unterschiedlichen Temperaturen zuzubereiten. Die Sear-Funktion heizt den Grill in wenigen Minuten auf 265 Grad, sodass dein Fleisch eine scharfe Kruste erhält. Dank der schnellen Aufheizzeit ist der Grill in kürzester Zeit einsatzbereit.

Das Wichtigste im Überblick:

Drei Garpositionen für maximale Flexibilität

Herausnehmbare, spülmaschinenfeste Grillplatten

Integrierter Temperaturfühler für präzises Garen

Zwei Temperaturzonen für vielseitige Gerichte

Sear-Funktion für scharfes Anbraten bei 265 °C

Die durchschnittliche 4,5 von 5 Sterne-Bewertung spricht für den Kauf. Die Beurteilung eines Kunden bringt es auf den Punkt: „Der MultiGrill 9 Pro CG 9167 von Braun hat all meine Erwartungen übertroffen! Als leidenschaftlicher Hobbykoch bin ich ständig auf der Suche nach Küchengeräten, die mir das Leben erleichtern, und dieser Grill ist ein echter Gamechanger.“🛒

