Kürbis-Apfel-Kuchen aus dem Airfryer: die perfekte Herbst-Leckerei

Der Kürbis-Apfel-Kuchen aus dem Airfryer ist eine schnelle und köstliche Alternative zu klassischen Kuchen. Er ist herrlich saftig und dank der Zubereitung in der Heißluftfritteuse auch richtig einfach gemacht. Komm mit in die Küche und lass uns backen!

Kürbis-Apfel-Kuchen aus dem Airfryer: verzaubert deinen Herbst

Kürbis und Apfel gehören zu den Zutaten, die den Herbst mit all seinen Farben und Aromen verkörpern. Gerade in der deutschen Küche sind die beiden im Herbst in verschiedensten Formen von Suppen bis zu Kuchen zu finden.

Der Kürbis-Apfel-Kuchen aus dem Airfryer kombiniert diese beiden Zutaten auf kreative Weise und nutzt die Vorteile der Heißluftfritteuse, die für eine besonders gleichmäßige, goldbraune Kruste sorgt.

Die Zubereitung des Kürbis-Apfel-Kuchens aus dem Airfryer ist einfach und benötigt nur wenige Zutaten. Du brauchst natürlich Kürbis und Äpfel – idealerweise einen Hokkaido-Kürbis, da er sich leicht verarbeiten lässt und eine angenehme Süße hat. Für die Äpfel eignen sich Sorten wie Boskoop oder Elstar, die eine leichte Säure haben uns so perfekt mit der Süße des Kürbisses harmonieren.

Raspele Kürbis und Äpfel fein. Gib dann Mehl, Vanillezucker, Zucker, Backpulver und Zimt in eine Schüssel und vermische alles gut. Schlage Eier in einer separaten Schüssel auf und gib Öl, Joghurt und Honig hinzu. Verrühre dann alle Zutaten zu einem glatten Teig und hebe die Kürbis- und Apfelraspeln unter. Gib den Teig in eine gefettete Form und backe den Kürbis-Apfel-Kuchen im Airfryer aus. Nach einer knappen Dreiviertelstunde kannst du ihn auch schon herausholen und genießen.

Das Praktische ist, dass du die Heißluftfritteuse nicht vorheizen musst. Dank ihr sparst du Zeit und Energie, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit oder bei einem gemütlichen Nachmittag mit Freunden ist dieser Kürbis-Apfel-Kuchen aus dem Airfryer ein perfektes Dessert, das keine langen Wartezeiten erfordert und trotzdem ein echtes Highlight auf dem Tisch ist.

