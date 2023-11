Schäle den Kürbis, entferne die Kerne und schneide ihn in kleine Würfel. Achtung : Verwendest du den beliebten Hokkaido-Kürbis, brauchst du ihn nicht zu schälen. Aber waschen solltest du ihn vorher gründlich.

Erhitze das Öl in einem Topf und brate die Currypaste, den Kreuzkümmel und den Kurkuma für 1–2 Minuten darin an, bis sie duften.

