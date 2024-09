Deftige Kürbis-Erbsen-Pfanne mit Chorizo: unbedingt nachkochen

Lass die Erbsen in einem Sieb auftauen.

Wasche den Kürbis und schneide ihn klein. Schneide die Chorizo in Scheiben. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides.

Brate die Chorizo in einer Pfanne an. Gib die Zwiebel und dann auch den Knoblauch dazu und schwitze beides mit an.