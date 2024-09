Von diesem Kürbis-Nudelauflauf bekommt niemand genug

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Es ist Kürbiszeit! Schon seit ein paar Tagen sieht man auf allen Social-Media-Kanälen wieder zahlreiche Rezepte mit dem Gemüse, und auch wir sind im Kürbisfieber angekommen. Heute schieben wir einen Kürbis-Nudelauflauf in den Ofen. Der schmeckt cremig und kommt sogar ganz ohne Fleischbeilage aus. Freunde der Veggie-Küche kommen bei diesem Gericht also voll auf ihre Kosten.

Rezept für Kürbis-Nudelauflauf: Ofengericht im Herbst

Um den Kürbis-Nudelauflauf zuzubereiten, nutzen wir fertiges Kürbispüree. Wer genau hinschaut, findet es beispielsweise in gut sortieren Supermärkten oder in der Drogerie. Hast du kein Glück, kannst du es mit wenigen Handgriffen allerdings auch selbst herstellen. Dafür wäschst du einfach einen Hokkaido – oder schälst einen anderen Kürbis –, schneidest ihn klein und garst ihn in einem Topf oder im Ofen. Danach musst du das Kürbisfleisch einfach zerstampfen.

Gut zu wissen: Warum sollte man Zierkürbisse nicht essen? Und worin genau bestehen die Unterschiede zwischen Hokkaido und Butternut? Wir erklären es dir in unserem Leckerwissen.

Während die Pasta für den Kürbis-Nudelauflauf vorkocht, mischst du das Kürbispüree mit Frischkäse und schmeckst es mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab. Für die Soße brätst du klein gehackte Zwiebel und Knoblauch in Butter ein und rührt Mehl ein. Lösche es schluckweise mit Milch und Brühe ab und rühre immer wieder um, damit sich keine Klumpen bilden. Die Soße verfeinerst du mit Senf, Petersilie, Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Nun finden alle Zutaten in einer Auflaufform Platz: die Nudeln, das Kürbis-Frischkäse-Püree und die Soße. Vermenge alles gut und streue Käse darüber. Ab hier übernimmt der Ofen.

Als Nächstes stehen bereits unser Kürbis-Kartoffel-Auflauf, Ofen-Feta mit Kürbis und dieser Kürbis-Gnocchi-Auflauf mit Hackfleisch und Feta auf dem Speiseplan. Oh, wie schön ist doch der Herbst!