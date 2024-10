Kürbisgemüse aus dem Ofen: überzeugt mit Aromen von Salbei und Zimt

Kaum ein Gemüse steht so für den Herbst wie der Kürbis. Allein schon seine Farbe erinnert an verfärbtes Herbstlaub. Aber nicht nur als Suppe oder Auflauf, sondern auch als Kürbisgemüse aus dem Ofen schmeckt Kürbis hervorragend. Besonders, wenn wir ihn noch mit Salbei und Zimt verfeinern.

Kürbisgemüse aus dem Ofen: herbstlicher Genuss mit Salbei und Zimt

Nicht nur bei uns symbolisiert der Kürbis den Herbst und die Erntezeit. Besonders in Ländern wie den USA und Kanada steht er rund um Halloween und Thanksgiving im Mittelpunkt vieler Gerichte. Doch auch in Europa hat der Kürbis eine lange Tradition, vor allem in der bäuerlichen Küche. Kürbisse galten lange Zeit als Nahrungsmittel für die Armen, da sie einfach anzubauen und sehr ergiebig sind. Heute wird der Kürbis wegen seines nussigen Geschmacks und seiner Vielseitigkeit geschätzt und ist aus der modernen Küche nicht mehr wegzudenken.

In Kombination mit Salbei und Zimt hebt dieses Gericht den Kürbis auf eine neue Ebene und erinnert an die Wurzeln einfacher, ländlicher Küche, die durch raffinierte Gewürze verfeinert wird.

Die Hauptrolle in diesem Rezept spielt natürlich der Kürbis. Du kannst verschiedene Sorten verwenden, wie den beliebten Hokkaido, der nicht geschält werden muss, oder die Butternut, der besonders cremig ist. Für das Kürbisgemüse aus dem Ofen marinierst du ihn mit Öl, Salz und Pfeffer. Anschließend bestreust du ihn mit Zimtzucker und gibst ihn zusammen mit Salbei in eine Auflaufform. Geröstete Pinienkerne und Muskatnuss runden das Gericht ab.

Weil wir von Kürbis gar nicht genug bekommen können, kochen wir uns gleich noch eine Kürbis-Kartoffel-Suppe mit selbst gemachten Croûtons. Ein Festessen für Gemüseliebhaber ist das Kürbis-Rosenkohl-Gratin. Zum Nachtisch lassen wir uns dann gleich noch einen Pumpkin Spice Latte Kuchen schmecken.

Kürbisgemüse mit Salbei und Zimt aus dem Ofen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Hokkaido-Kürbis

200 ml Öl

Salz und Pfeffer

3 EL brauner Zucker

1 TL gemahlener Zimt

1 Bund frischer Salbei

80 g Pinienkerne

geriebene Muskatnuss optional Zubereitung Heize den Backofen auf 190 °C Ober- und Unterhitze vor.

Schneide den Kürbis in Spalten und mariniere ihn mit Öl, Salz und Pfeffer.

Vermische den Zucker mit dem Zimt und bestreue den Kürbis damit.

Hacke die Salbeiblätter grob und gib sie mit zum Kürbis.

Lege die Kürbisstücke in eine Auflaufform und schiebe diese in den Ofen. Gare den Kürbis, bis er goldgelb und gar ist.

Röste die Pinienkerne währenddessen in einer heißen Pfanne.

Streue die gerösteten Pinienkerne über den Kürbis und würze ihn nach Belieben noch mit geriebener Muskatnuss.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.