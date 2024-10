Kürbiskuchen mit Kokoscreme: süße Nascherei für den Herbst

Dieser Kürbiskuchen mit Kokoscreme wird nicht in einer Kuchen-, sondern in einer Auflaufform gebacken. So lässt er sich in kleine Würfel schneiden und wunderbar teilen. Denn eins ist sicher: Von diesem saftigen Gebäck möchten alle probieren.

Kürbiskuchen mit Kokoscreme: leckeres Herbstgebäck

So ein Stück Kürbiskuchen mit Kokoscreme am Nachmittag hebt die Stimmung und ist genau die richtige Begleitung für eine Tasse Tee oder Kaffee. Er schmeckt intensiv nach Kürbis und Kokos, ist supersaftig und einfach gemacht. Klingt vielversprechend, oder? Ganz egal, ob du dir nur ein paar Minuten Ruhe während der Arbeit gönnst oder mit deinen Liebsten an der Kaffeetafel zusammen kommst: Kuchen wie dieser machen die süße Pause doppelt schön.

Tipp: Wir machen für den Kürbiskuchen mit Kokoscreme das benötigte Kürbispüree selbst. Wer Zeit sparen möchte, kann es allerdings auch abgepackt im Supermarkt erwerben und zum Backen benutzen.

Nicht nur Kürbis macht den Kuchen so lecker, auch ein wenig Pumpkin Spice. Das ist eine Gewürzmischung, die jetzt im Herbst wieder gefragt ist. Du kannst sie nicht nur zum Backen verwenden, sondern auch Heißgetränke oder Desserts damit veredeln.

Übrigens kannst du den Kürbiskuchen mit Kokoscreme komplett vegan backen, wenn du statt herkömmlicher Kuhmilch eine pflanzliche Alternative benutzt. Alle anderen Zutaten sind von Natur aus bereits pflanzlich. So können alle vom Kuchen naschen, der leicht gemacht ist. Während der klein geschnittene Kürbis für das Püree weich gekocht wird, kannst du die übrigen Zutaten schon einmal vermengen. Dann hebst du den gegarten und zerstampften Kürbis unter und füllst den Teig in eine Auflaufform. Er kommt nun in den Ofen.

Derweil kannst du die Kokoscreme zubereiten. Am besten stellst du dafür eine Dose Kokosmilch schon am Vorabend in den Kühlschrank und lässt sie über Nacht abkühlen. So bildet sich eine weiße, feste Schicht, die die Basis für die Creme ist. Sie wird mit Puderzucker, Vanillezucker, Butter und Sahnesteif aufgeschlagen, bis sie schön fluffig ist. Diese Masse kannst du dann auf dem abgekühlten Kuchen verteilen. Jetzt nur noch Kokosraspeln darüber streuen, und das war’s!

Möchtest du weitere Leckereien mit Kürbis backen, solltest du unsere Apfel-Kürbis-Muffins ausprobieren. Unsere Apfel-Kürbis-Taschen und unsere Kürbisschnecken sind ebenfalls süße Sünden, die wir gerne begehen.