Dieser Kürbisstrudel mit Feta ist Herbstgenuss pur

Herbstzeit ist Kürbiszeit. An jeder Ecke findet man derzeit das leckere Fruchtgemüse – Anwohner verkaufen ihre Ernte am Straßenrand, auf dem Wochenmarkt gibt es Kürbisse in allen Variationen und Sorten und auch im Supermarkt werden die meist orangefarbenen Kugeln in großer Auswahl angeboten. Deshalb zeigen wir dir heute ein tolles Kürbisrezept: den Kürbisstrudel mit Feta.

Einfaches Rezept für Kürbisstrudel mit Feta

Der Strudel hat eine lange Geschichte und wird traditionell vor allem in der österreichischen, ungarischen und balkanischen Küche geschätzt. Häufig als Süßspeise zubereitet, bietet der Strudel mit seiner hauchdünnen Teighülle aber auch unendlich viele Möglichkeiten für herzhafte Variationen. Heute haben wir uns für die Kombination von Kürbis und Feta entschieden, weil sie besonders gut in die kalten Monate passt, wenn das Gemüse Saison hat und man sich nach warmen, sättigenden Gerichten sehnt.

Der Kürbis sorgt für eine leuchtende Farbe und einen mild-nussigen Geschmack. Die salzigen, leicht säuerlichen Aromen des Fetas bilden dazu einen tollen Kontrast.

Für den Kürbisstrudel verwenden wir einen Hokkaido. Du kannst ihn aber auch mit einem Butternut zubereiten. Diesen musst du vor der Verwendung allerdings schälen.

Weitere Zutaten sind Zwiebel, Knoblauch und natürlich Feta. Rosmarin und Kürbiskerne sorgen für zusätzliche Aromen. Eingebettet wird alles in einen leckeren Strudelteig. Alternativ kannst du auch einen Blätterteig verwenden.

Den Kürbisstrudel mit Feta kannst du mittags oder abends genießen. Er ist ideal, wenn du Gäste hast, aber auch einfach ein besonderer Genuss im Alltag.

Auch süße Kuchne lassen sich mit Kürbis backen. Ein tolles Beispiel ist der Kürbis-Gugelhupf mit Zimtglasur. Oder du bereitest dir einen Kürbis-Frischkäse-Dip oder gefüllten Hokkaido mit Hackfleisch und Feta aus dem Ofen zu.