Die Kartoffel ist aus der Leckerschmecker-Küche nicht wegzudenken. Ob als Rösti, Auflauf oder Snack – unser Herz schlägt für den Erdapfel. Heute zeigen wir dir, wie einfach man Kumpir zubereitet. Die mit allerlei Leckereien gefüllte Backkartoffel kommt eigentlich aus der Türkei und ist dort mittlerweile fester Bestandteil der türkischen Fast-Food-Küche. Wir füllen unsere Kumpir mit Chili, Cheddar und frittierten Würstchen. Ein Mittagessen ohne viel Aufwand. Unbedingt ausprobieren!

Kumpir mit Chili: drei Lieblingsessen in Einem

Kumpir mit Chili vereint gleich drei Klassiker der Wohlfühlküche miteinander: Türkische Kumpir, also gefüllte Ofenkartoffeln, Chili con Carne und Hot Dogs. In den USA als Chili Cheese Dogs bekannt, sind Hot Dogs mit Chili und Käse ein beliebter Snack für zwischendurch. Wir haben diesen Fast-Food-Klassiker genommen und in eine Ofenkartoffel gefüllt. Und wir können euch verraten: Das Ergebnis kann sich blicken lassen!

Die Zutaten für Kumpir mit Chili con Carne sind einfach und erschwinglich. Du brauchst große Kartoffeln, am besten die Sorte, die gut im Ofen gart und ein mehligkochendes Inneres hat. Für das Chili verwendest du Hühnerhackfleisch. Dieses machst du ganz einfach selber, indem du das Fleisch in gefrorenem Zustand auf der Küchenreibe reibst. Geschmack geben Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Kidneybohnen und eine Taco-Gewürzmischung. Hast ud diese nicht zur Hand, tun es Paprika-, Kreuzkümmel- und Chilipulver.

Dieses Rezept eignet sich hervorragend für Partys oder Zusammenkünfte, da du das Chili im Voraus zubereiten und die Kartoffeln später im Ofen backen kannst. Jeder kann sich dann seine eigene Ofenkartoffel mit der gewünschten Menge Chili füllen und nach Belieben mit Käse toppen.

Und, bist du jetzt der gefüllten Backkartoffel auch voll und ganz verfallen? Chili, Cheddar, Würstchen und Kartoffel vereinen sich hier zu einem unvergesslichen Mittagessen. Einfach in der Zubereitung, ausgefallen im Geschmack. Guten Appetit!

Magst du Kumpir aus Kartoffeln? Dann probiere gleich noch unsere mediterran gefüllten Ofensüßkartoffeln! Auch lecker: Gefüllte Zucchini mit Bulgur und gefüllte Aubergine mit Hackfleisch und Tomatensoße. Köstlich, diese Ofengerichte!