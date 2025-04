Alle lieben diese Laugenstangen-Hasen zu Ostern

In wenigen Tagen ist Ostern. Zeit, sich noch leckere Inspirationen fürs Büfett zu holen. Heute zeigen wir dir, wie du aus tiefgekühlten Laugenstangen Hasen backen kannst. Mit ihren süßen Gesichtern und dem herzhaften Geschmack zaubern sie jedem ein Lächeln ins Gesicht.

Rezept für Ostern: Laugenstangen-Hasen

Laugengebäck ist in Deutschland sehr beliebt und hat eine lange Tradition. Um seine Entstehung ranken sich viele Legenden. Eine besagt, dass ein schwäbischer Bäcker 1477 die Laugenbrezel erfunden hat, als eine Katze aufs Backblech sprang und die Gebäckstücke in einen Eimer mit heißer Lauge fielen. Eine andere besagt, dass ein Bäcker in Bayern im 19. Jahrhundert Brezeln nicht wie üblich mit Zuckerwasser, sondern mit Natronlauge glasierte. Vom Ergebnis waren alle begeistert und die Laugenbrezel trat ihren Siegeszug an.

Die Laugenstangen-Hasen sind eine kreative Abwandlung dieses Klassikers und vereinen die herzhafte Note der Lauge mit einer verspielten Optik. Besonders zu Ostern ziehen sie alle Blicke auf sich und sind ein Highlight auf dem Tisch.

Weil wir Laugenstangen aus dem Tiefkühlregal verwenden, geht die Zubereitung leicht und schnell von der Hand. Wir lassen den Teig einige Minuten antauen und halbieren ihn dann in der oberen Hälfte mit einem Messer oder einer Schere. Aus den beiden Strängen formen wir die Ohren. Die Augen und Nase modellieren wir mit Körnern und Nüssen. Die Tasthaare bestehen aus Schnittlauch. Nun bestreuen wir sie nur noch mit etwas Hagelsalz und schieben sie in den Ofen. Wer mag, kann vor dem Backen auch noch Sesam, Mohn oder Sonnenblumen drüberstreuen.

Die Zubereitung der Laugenstangen-Hasen macht auch den Kleinsten Spaß. Backe das leckere Gebäck also unbedingt mit ihnen zusammen. Wir wünschen frohe Ostern!

Laugenstangen-Hasen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 8 Tiefkühl-Laugenstangen

16 Rosinen

8 Mandeln

Hagelsalz

1/2 Bund Schnittlauch

1 TL Sesam optional

1 TL Sonnenblumenkerne optional

1 TL Mohn optional Zubereitung Lege die Laugenstangen auf ein mit Backpapier belegtes Blech und lasse sie 5-10 Minuten antauen.

Schneide sie in der oberen Hälfte mit einer Küchenschere 🛒 oder einem scharfen Messer ein.

Schiebe die Stränge etwas auseinander und forme Ohren aus ihnen.

Modelliere die Augen aus Rosinen. Für die Schnauzen verwendest du Mandeln. Die Tasthaare bestehen aus klein geschnittenem Schnittlauch. Bestreue den Körper und die Ohren mit Hagelsalz und wahlweise weiteren Samen wie Sesam, Mohn oder Sonnenblumenkernen.

Backe die Laugenstangen-Hasen bei 180 °C Heißluft für 15-20 Minuten, bis sie knusprig sind. Notizen Die Rosinen für die Augen solltest du vorher in warmem Wasser oder Saft einlegen, damit sie beim Backen nicht so schnell verkohlen.

Als Augen eigenen sich auch Kürbiskerne.

Die Laugenstangen-Hasen lassen sich vor dem Backen auch mit Käse bestreuen.

