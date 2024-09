4 Lebensmittel, die du nicht im Ofen zubereiten solltest

Der Ofen gehört zu den beliebtesten Küchengeräten. Du kannst darin Brot backen, Aufläufe zubereiten oder Gemüse rösten. Doch nicht jedes Lebensmittel ist für den Backofen geeignet. Es gibt tatsächlich einige Lebensmittel, die du lieber auf andere Weise zubereiten solltest, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Hier erfährst du, welche Lebensmittel nicht in den Backofen gehören und warum das so ist.

1. Alles, was paniert oder frittiert ist

Knusprige Schnitzel, saftige Chicken-Nuggets oder perfekt frittierte Pommes – wer liebt sie nicht? Doch paniertes und frittiertes Essen gehört nicht in den Backofen. Der Ofen kann keine perfekte Frittierhitze erzeugen, was oft dazu führt, dass die Panade durchweicht und an Knusprigkeit verliert. Statt des erhofften knusprigen Bisses erhältst du ein fades, labberiges Ergebnis, das niemand gerne isst. Vor allem tiefgefrorene frittierte Produkte wie Kroketten oder Zwiebelringe können im Ofen ihre ursprüngliche Textur verlieren und dich enttäuschen.

Wenn du paniertes Essen zubereiten möchtest, solltest du entweder zur klassischen Fritteuse greifen oder eine Heißluftfritteuse verwenden. Beide Geräte sorgen für die knusprige Kruste, die wir an diesen Gerichten so lieben. Solltest du dennoch den Ofen verwenden wollen, achte darauf, dass du ein Backblech mit Gittereinsatz nutzt. So kann die heiße Luft das Essen gleichmäßig umströmen und die Panade bleibt knuspriger.

2. Hart gekochte Eier

Hart gekochte Eier sind in vielen Gerichten beliebt – als Topping für Salate, in Sandwiches oder als gesunder Snack zwischendurch. Doch eins solltest du wissen: Hart gekochte Eier gehören nicht in den Backofen! Das Zubereiten von Eiern im Ofen kann nämlich eine ziemliche Sauerei verursachen. Eier neigen dazu, im Inneren Druck aufzubauen, wenn sie erhitzt werden. Das kann dazu führen, dass sie regelrecht explodieren, was den Backofen nicht nur verschmutzt, sondern auch eine Menge Arbeit nach sich zieht, um die Eierreste wieder zu entfernen.

Wenn du Eier aufwärmen möchtest, greif lieber zu anderen Methoden wie der Mikrowelle oder dem Wasserbad. So bleibt dein Ofen sauber und du vermeidest unangenehme Überraschungen.

3. Gedämpfte Gerichte

Gedämpfte Gerichte gehören zu den gesündesten Zubereitungsarten überhaupt. Beim Dämpfen bleiben die Nährstoffe der Lebensmittel erhalten, und du benötigst kaum Fett oder Öl. Doch der Backofen ist leider kein geeigneter Ort für diese Zubereitungsmethode. Der Ofen arbeitet mit trockener Hitze, während beim Dämpfen eine feuchte Umgebung notwendig ist, um die Lebensmittel schonend zu garen. Im Ofen besteht die Gefahr, dass dein Essen austrocknet und seine zarte Konsistenz verliert.

Die richtige Zubereitungsmethode für gedämpfte Gerichte ist ein Dampfgarer oder ein einfacher Topf mit Dämpfeinsatz. Ob Gemüse, Fisch oder asiatische Teigtaschen – durch das Dämpfen bleiben die Speisen saftig und zart. Wenn du keinen Dampfgarer oder Ofen mit Dampfgarfunktion hast, reicht es oft auch, einen normalen Topf mit einem Deckel zu verwenden. So erzielst du die gewünschten Ergebnisse ohne den Ofen.

4. Tiefgekühlte Lebensmittel

Tiefgekühlte Lebensmittel sind praktisch, wenn es schnell gehen muss. Doch nicht alle dieser Produkte eignen sich für den Backofen. Wenn du zum Beispiel tiefgekühltes Fleisch oder Fisch direkt in den heißen Ofen gibst, kann das zu ungleichmäßigem Garen führen. Das Äußere wird zu schnell heiß, während das Innere noch gefroren ist. Auch die Gefahr von spritzendem Fett oder Flüssigkeit besteht, was zu Verunreinigungen und eventuell sogar Schäden im Backofen führen kann.

Um dieses Problem zu vermeiden, lasse tiefgekühlte Lebensmittel erst vollständig auftauen, bevor du sie weiterverarbeitest. Dies sorgt für eine gleichmäßige Garzeit und reduziert die Gefahr von unerwünschten Spritzern.

Der Ofen ist ein großartiges Werkzeug in der Küche, aber er ist nicht für jedes Lebensmittel die beste Wahl. Mit ein wenig Aufmerksamkeit und den richtigen Zubereitungsmethoden kannst du sicherstellen, dass deine Gerichte immer perfekt gelingen.

