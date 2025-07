Cheesecake mit Limoncello: einfaches Rezept für einen frischen Sommerkuchen

Limoncello gehört zu den Sommerlikören schlechthin. Die italienische Spezialität ist längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Aber man kann sie nicht nur trinken, sondern auch wunderbar zum Backen verwenden. Wie wäre es mit einem cremigen Limoncello-Cheesecake? Wir zeigen dir, wie du dir den zu Hause zaubern kannst.

Rezept für Limoncello-Cheesecake: cremig-zitronig

Unser Limoncello-Cheesecake schmeckt herrlich cremig und so richtig nach Sommer. Er zählt zu den sogenannten No-Bake-Kuchen, denn er muss nicht in den Ofen. Stattdessen kommt er einige Stunden – am besten über Nacht – in den Kühlschrank. Für spontanen Besuch eignet er sich deshalb leider nicht. Aber mit etwas Vorlauf kannst du deine Gäste mit einer echten Köstlichkeit verwöhnen.

Typisch für einen Cheesecake ist die Verwendung von Frischkäse. Die Creme nimmt meist auf einem Kuchenboden aus zerkrümelten Keksen und Butter Platz. Auch unser Limoncello-Cheesecake wird auf so einem Teig gebettet. Ganz besonders lecker wird es, wenn du dem Kuchenboden ein wenig Salz beimischst. Das hebt sie süßen Aromen noch besser hervor.

Die Creme für unseren Limoncello-Cheesecake mischst du aus Frischkäse, Puderzucker und Schmand. Verfeinert wird sie mit Zitronensaft, dem Abrieb der Schale und, natürlich, Limoncello. Der italienische Zitronenlikör stammt von der Amalfiküste und hat einen Alkoholgehalt zwischen 30 und 35 Volumenprozent.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir haben aus dem leckeren Getränk nicht nur einen Limoncello-Cheesecake gebacken, sondern auch eine leckere Limoncello-Creme hergestellt. Sie ist ein toller Nachtisch für ein sommerliches Dinner. Auch in unserem Zitronen-Tiramisu verwenden wir den Likör. Falls du lieber noch einen Cheesecake backen möchtest, können wir dir diesen Himbeer-Kokos-Cheesecake wärmstens empfehlen. Viel Spaß beim Schlemmen!