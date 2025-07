Limoncello Tonic: einfaches Rezept für den spritzigen Sommerdrink

Dass ich den Limoncello Tonic kennengelernt habe, verdanke ich einer sehr guten Freundin. Wir fuhren zusammen in den Sommerurlaub an den französischen Atlantik, mieteten in einem kleinen Küstenort ein Apartment und ließen die Seele baumeln. Eines Abends betrat meine Reisebegleitung die Terrasse, zwei Gläser Limoncello Tonic in den Händen haltend. Die Eiswürfel klimperten in den Gläsern, in denen sich der mir bis dahin unbekannte Cocktail hellgelb wie die Urlaubssonne leuchtete. Ich nippte am Drink – und sofort war es um mich geschehen.

Der Limoncello Tonic lässt von der Sommersonne träumen

Auch, wenn ich den Cocktail das erste Mal in Frankreich getrunken habe, erinnert er mich immer auch an Ferien in Italien. Das liegt natürlich nicht zuletzt am namensgebenden Zitronenlikör. Dessen süßer Geschmack trifft auf herbes Tonic-Wasser – eine Kombination, die alles gefallen dürfte, denen sahnige Cocktails zu mächtig sind.

Zum Mixen des Limoncello Tonics benötigst du nur drei Zutaten und Eiswürfel. Neben Likör und Limo wandern noch ein paar Zitronenscheiben ins Glas. Das sieht nicht nur fabelhaft aus, sondern erweitert das Aromenspiel um eine spritzig-frische Note. Wer den Drink weiter verfeinern möchte, kann ihn darüber hinaus noch mit einem Rosmarinzweig oder ein paar Basilikumblättern garnieren. Sie verleihen dem Limoncello Tonic einen Hauch Würze.

Wie lagert man Zitrusfrüchte am besten? Wir haben praktische Tipps und Hinweise gesammelt – einfach in unserem Leckerwissen vorbeischauen!

Limoncello kommt aus dem Süden Italiens. Kein Wunder also, dass man beim Genuss des Limoncello Tonics direkt Urlaubsgefühle bekommt! Seine Heimat ist hauptsächlich Sizilien, wo er in beinahe jedem Souvenirgeschäft zu finden ist. Aber auch an der Amalfiküste und am Golf von Neapel schätzt man den Likör und baut Zitrusfrüchte für dessen Herstellung an.

Weitere Drinks, um den Sommer zu jeder Jahreszeit bei dir einziehen zu lassen, sind etwa der Ipanema oder der Aperol Spritz. Na, spürst du die Sonne auf der Haut?