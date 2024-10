Wärmt Herz und Magen: Linseneintopf mit Süßkartoffeln und Spinat

Trotz der für den Herbst noch recht milden Temperaturen sehnen sich viele nach deftigen Gerichten, die Gemütlichkeit ausstrahlen. Dieser Linseneintopf mit Süßkartoffeln und Spinat ist nicht nur gesund, sondern bietet auch viel Geschmack und Wärme. Probiere das Rezept aus und genieße die besondere Aromenvielfalt.

Rezept für Linseneintopf mit Süßkartoffeln und Spinat

Linsen erleben derzeit eine Renaissance. Jahrhundertelang ein Grundnahrungsmittel, gerieten sie in Deutschland zunehmend in Vergessenheit. Dabei sind sie unglaublich gesund und nährstoffreich. Linsen enthalten viele Ballaststoffe, Eisen und haben einen hohen Proteingehalt. In Kombination mit Süßkartoffeln und Spinat bringt dieses Rezept nicht nur Aromen, sondern auch eine große Portion Nährstoffe auf deinen Teller.

Welche Linsen du für den Eintopf verwendest, bleibt dir überlassen. Wir verwenden die beliebten Teller-Linsen, aber auch Puy-Linsen und gelbe und rote Linsen eignen sich.

Wichtig ist, dass du sie über einem Sieb ausgießt und gründlich mit Wasser abspülst.

Mit hinein kommen noch Süßkartoffel, die du erst schälst und dann in mundgerechte Stücke schneidest, sowie Tomaten und Spinat. Diesen rührst du aber erst ganz zum Schluss unter, denn er braucht keine lange Garzeit. Ingwer, Curry, Kurkuma, Kreuzkümmel und Chili sorgen für ganz viel Aroma.

Wie bei vielen Rezepten lässt sich auch der Eintopf ganz nach den eigenen Vorlieben anpassen. Möchtest du etwas mehr Substanz, gib noch Karotten und Paprika hinzu. Soll er etwas sämiger sein, verwende rote Linsen, Puy-Linsen bleiben bissfester. Wer mag, kann den Linseneintopf mit Süßkartoffeln und Spinat mit einem Klecks saurer Sahne servieren, er schmeckt aber auch ohne einfach fantastisch.

Kaum etwas vermittelt so viel Wärme und Geschmack wie ein Eintopf. Leckere Varianten sind unter anderem der Kürbiseintopf mit Kartoffeln und der Bauerntopf mit Rosenkohl. Schnell und einfach gemacht und dabei unfassbar lecker ist auch der Bolognese-Eintopf.