Löwenzahnlimonade: So lecker schmeckt der Frühling

Selbstgemachte Löwenzahnlimonade erfrischt dich auf natürliche Weise und bringt den Frühling ins Glas. Mit ihrem leichten, blumigen Aroma und der feinen Zitrusnote passt sie perfekt zu warmen Tagen. Also schnapp dir einen Beutel und begib dich auf die Suche nach den gelben Blüten.

Rezept für Löwenzahnlimonade: natürlich und erfrischend

Unsere Großeltern wussten oft noch, welche Pflanzen und Blüten sich zu Leckerem in der Küche verarbeiten lassen. Immer weniger Menschen sammeln aber die Schätze der Natur, um sie zu Sirup, Marmeladen oder wie in diesem Rezept zu Limonade zu verarbeiten. Das wollen wir ändern und zeigen dir heute ein leckeres Rezept für Löwenzahnlimonade.

Die Zubereitung gelingt dir mühelos, versprochen. Alles, was du brauchst, sind frische Löwenzahnblüten, Zucker, Wasser, Zitronen- und Orangensaft sowie etwas Zeit und Geduld. Zupfe zuerst die Blüten von den Stielen, wenn du das nicht bereits beim Sammeln gemacht hast. Koche sie dann in einem Topf mit Wasser auf und lass sie danach zugedeckt an einem kühlen Ort etwa zwei Tage ziehen. Passiere den Sud anschließend durch ein Sieb und presse die Blüten dabei gut aus. Dann brauchst du nur noch Zucker, Honig sowie die Säfte zum Sud hinzufügen und alles aufkochen lassen.

Fülle den Sud dann in eine Bowleschale oder einen Krug und fülle ihn mit Mineralwasser auf. Wenn du magst, kannst du auch noch Zitronenscheiben und Eiswürfel hinzugeben.

Die Löwenzahnlimonade überrascht mit einem milden, sonnigen Geschmack. Dieses Getränk bringt nicht nur Farbe und Duft in deinen Alltag, sondern auch ein Stück Natur, das du selbst gesammelt hast.

Du hast Lust auf mehr Rezepte mit Löwenzahn? Probiere auch den aromatischen Löwenzahnhonig, das erfrischende Löwenzahn-Eis oder die fruchtige Orangen-Löwenzahn-Marmelade. So nutzt du die ganze Vielfalt dieser besonderen Blüte!

Löwenzahnlimonade Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 2 Tage d Gesamtzeit 2 Tage d 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Löwenzahnblüten

500 ml Wasser

50 g Zucker

50 g Blütenhonig

100 ml Orangensaft frisch

100 ml Zitronensaft frisch

500 ml Mineralwasser + mehr, je nach gewünschte Süße

Eiswürfel

Zitronenscheiben Zubereitung Koche die Blütenköpfe in einem Topf mit Wasser aufkochen und lass sie dann zugedeckt an einem kühlen Ort 2 Tage ziehen.

Passiere den Sud durch ein Sieb und presse die Blüten dabei gut aus.

Gib den Zucker, Honig und die Säfte zum Sud und lass alles zusammen aufkochen. Lass ihn danach abkühlen.

Gieße den Sud in einen großen Krug oder eine Bowleschüssel und gieße mit Mineralwasser auf.

Gib nach Belieben noch Eiswürfel und Zitronenscheiben zur Löwenzahnlimonade hinzu.

