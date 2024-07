Dieses Lupinen-Porridge mit Früchten wird ab sofort dein Lieblingsfrühstück

Der Morgen beginnt erst richtig mit einem nährstoffreichen und sättigenden Frühstück. Dieses Lupinen-Porridge mit Früchten ist nicht nur lecker, sondern auch ein wahrer Superfood-Star, um energiegeladen in den Tag zu starten.

Superfood-Frühstück: Lupinen-Porridge mit Früchten

Lupinen sind Hülsenfrüchte, die schon lange Zeit in der mediterranen und südamerikanischen Küche Platz gefunden haben. In der pflanzlichen Ernährung stechen Lupinen durch ihren hohen Proteingehalt hervor. Sie sind nicht nur reich an essenziellen Aminosäuren, sondern auch an Ballaststoffen und gering im Fettgehalt.

Für das Porridge werden Lupinenflocken und Haferflocken mit pflanzlicher Milch und Wasser verrührt und aufgekocht. Eine Prise Zimt sowie Vanille verleihen dem Ganzen nicht nur ein herrliches Aroma, sondern unterstreichen auch die natürliche Süße der Früchte, die als Topping hinzukommen. Während dein Porridge quillt, bereite das Obst vor – von saftigen Beeren bis hin zu süßen Bananen und Äpfeln: Lass deiner Kreativität freien Lauf. Die Kombination aus den frischen und farbenfrohen Früchten bietet nicht nur eine optische Bereicherung, sondern auch eine Vielzahl an Vitaminen und Antioxidantien. So startest du gleich vitaminreich in deinen Tag!

Das Ergebnis ist eine Schüssel voller Power zum Frühstück. Lupinen-Porridge mit Früchten ist nicht nur eine Mahlzeit – es ist ein positiver Start in den Tag, der dich mit allem versorgt, was du brauchst. Warum also nicht gleich morgens mit diesem köstlichen und kräftigenden Frühstück durchstarten und mal etwas anderes probieren?

Lupinen-Porridge mit Früchten Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 60 g Süßlupinen-Flocken

100 g zarte Haferflocken

250 ml Lupinendrink oder andere Pflanzenmilch

250 ml Wasser

1 Prise Salz

½ TL Zimt

1 Prise Vanille, gemahlen

1 Banane

1 Apfel

100 g Himbeeren

50 g Brombeeren

50 g Blaubeeren Zubereitung Gib Lupinen- und Haferflocken sowie den Lupinendrink, Wasser und Salz in einen kleinen Topf und bring alles einmal zum Kochen.

Lass das Porridge dann mit geschlossenem Deckel bei schwacher Hitze 10 bis 15 Minuten quellen, bis die Flocken die Flüssigkeit vollständig aufgenommen haben. Rühr dabei zwischendurch immer wieder um.

Würze es anschließend mit Zimt und Vanille. Wasche dein Obst und schneide es klein. Garniere dein Porridge mit den Früchten.

