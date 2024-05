Köstlicher Ofenhit: cremiges Mairübchen-Gratin

Kennst du bereits Mairübchen? Diese runden, weißen Knollen aus dem Supermarkt? Sie erinnern in Geruch und Geschmack an Kohlrabi oder Rettich, sind aber milder und etwas weicher in der Konsistenz. Gegart sind sie herrlich saftig. Wie in diesem Mairübchen-Gratin.

Einfaches Rezept für Mairübchen-Gratin mit Kartoffeln

Mairübchen passen hervorragend zu Schnitzel, Fisch oder Hähnchen. Mit ihrem besonderen Geschmack sind sie aber auch ein toller Begleiter zu Kartoffeln. Die wir für das Gratin wie die Mairübchen in dünne Scheiben schneiden. Thymian und Muskatnuss sorgen für Aroma, eine selbstgemachte Béchamelsoße für die Cremigkeit.

Mairübchen gehören zur Familie der Kreuzblütler. Sie sind eine altbekannte, aber in Vergessenheit geratene Kulturpflanze. Ihr Name leitet sich davon ab, dass sie traditionell im Mai, manchmal noch im Juni, geerntet werden, was sie zu einem typischen Frühjahrsgemüse macht. Neben der Knolle können auch die Blattstiele gegessen werden.

Im Gegensatz zum Rettich oder Radieschen sind Mairübchen milder im Geschmack, da sie zu einem Großteil aus Wasser bestehen.

Mairübchen lassen sich roh verzehren, man kann sie aber auch ganz wunderbar kochen, dünsten oder wie in diesem Rezept als Gratis zubereiten. Zwar kann man die Schale mitessen, wir empfehlen dir aber, die Rübchen zu schälen, denn die Schärfe sitzt hauptsächlich in der Schale.

Heize schon mal den Ofen vor und probiere das Rezept für das Mairübchen-Gratin gleich aus! Eine leckere Art und Weise, Mairübchen neu zu entdecken!

