Süßes Fingerfood: Mandel-Bites mit Zimt und Rosinen

Suchst du nach einem Fingerfood, das nicht nur lecker schmeckt, sondern auch noch gesund ist? Dann sind Mandel-Bites genau das Richtige für das nächste Buffet. Diese kleinen Energiebündel haben eine knackige Textur durch die Mandeln und eine natürliche Süße durch die Rosinen. Der perfekte Happen für zwischendurch.

Mandel-Bites: eine knackige Köstlichkeit

Mandeln sind nicht nur geschmacklich vielseitig, sondern auch gut für den Körper. Sie stecken voller gesunder Fette, Proteine, Vitamine und Mineralstoffe wie Magnesium und Vitamin E, die das Herz-Kreislauf-System fördern und zur Stärkung der Knochen beitragen können. Hinzu kommt, dass Mandeln reich an Antioxidantien sind, die dazu beitragen, die Zellen vor schädlichen Einflüssen zu schützen.

Die Zubereitung der Mandel-Bites ist einfacher, als du vielleicht glaubst. In einer Pfanne werden einfach Zucker und Wasser zu einem goldbraunen Sirup gekocht, verfeinert mit einem Hauch von Zimt und einer Prise Salz. Dazu kommen die gehackten Mandeln und die Mischung aus Haferflocken und Rosinen. Du kannst die Mischung entweder ohne Form auf einem Backblech verteilen und nach dem Erkalten einfach in Stücke brechen oder in eine praktische Riegel-Formen füllen. Alternativ gehen auch Muffin-Förmchen. Dann sind deine Bites süß und rund.

Während die Mandel-Bites auskühlen und hart werden, entfaltet sich ein köstlicher Duft. Da steigt sofort die Vorfreude auf den süßen Snack. Die Herstellung der kleinen Mandel-Bites ist einfach und die Zutaten sind unkompliziert. Ob in der gemütlichen Kaffeepause, als energiereicher Snack vor dem Sport oder als Mitbringsel für Freunde, Mandel-Bites werden allen den Tag versüßen.

Mandel-Bites mit Zimt und Rosinen Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien Müsliriegel-Form oder Muffin-Förmchen Zutaten 1x 2x 3x 150 g Mandeln ganz

100 g Zucker

50 ml Wasser

1 TL Zimt

1 Prise Salz

100 g Haferflocken grob

50 g Rosinen Zubereitung Lege ein paar Mandeln für die Dekoration zu Seite, hacke die restlichen Mandeln klein.

In einer Pfanne lässt du Zucker mit Wasser auf mittlerer Stufe ca. 3 Min. goldbraun schmelzen. Würze mit Zimt und einer Prise Salz.

Die Mandeln, Haferflocken und Rosinen mengst du darunter und verteilst anschließend alles in den Formen.

Gib auf deine Bites ein paar ganze Mandeln und Rosinen und lass alles auskühlen.

