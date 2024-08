Mangold-Flammkuchen mit Feta und Zwiebeln: herzhaftes Gebäck zum Verlieben

Ich liebe Mangold. Er schmeckt nicht nur super, sondern sieht auch richtig hübsch aus. Die bunten Stiele machen das Gemüse zu einem echten Hingucker, der mal rot, mal gelb und mal orange leuchtet. Jetzt bekommt man die großen Blätter frisch vom Markt und kann damit beispielsweise einen Mangold-Flammkuchen mit Feta und Zwiebeln backen.

Rezept für Mangold-Flammkuchen mit Feta und Zwiebeln

Der passt super in die nahende Federweißer-Zeit. Für mich gehören der „neue Wein“ und Gebäck wie Flammkuchen oder Zwiebelkuchen einfach zusammen. Jedes Jahr kann ich es kaum erwarten, dass die Saison des süßen Getränks, das in Österreich auch „Sturm“ und in Rheinhessen „Rauscher“ genannt wird, beginnt.

Den Teig für diesen Mangold-Flammkuchen mit Feta und Zwiebeln kannst du ganz leicht selbst herstellen. Er muss nicht ruhen und ist nach dem Verkneten sofort einsatzbereit. Nur ein wenig Muskelkraft benötigst du, um die Zutaten zu kneten und anschließend dünn auszurollen. Und keine Bange: Möchtest du Arbeit sparen, schmeckt der Flammkuchen genauso gut mit einem fertigen Teig, den du im Supermarkt gekauft hast.

Aus Crème fraîche und saurer Sahne rührst du die „Soße“ für den Mangold-Flammkuchen mit Feta und Zwiebeln an, die du gleichmäßig auf dem ausgerollten Teig verstreichst. Darauf landen dann die klein geschnittenen Zwiebeln und die Mangoldstiele, die du zuvor kurz angebraten hast. Das Ganze kommt nun schon einmal in den Ofen. Nach zehn Minuten verteilst du noch die Mangoldblätter und den Feta darüber und schiebst das Blech für weitere fünf bis zehn Minuten in den Ofen. Fertig!

Aus der Leckerschmecker-Flammkuchenküche stammen auch Klassiker wie der Elsässer Flammkuchen mit Speck. Unser Pfirsich-Flammkuchen mit Ziegenkäse und unser Flammkuchen Birne und Ziegenkäse vereinen süße und herzhafte Zutaten. Und dieser Zucchini-Flammkuchen hat ebenfalls viele Fans.