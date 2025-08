Mediterrane Nudelpfanne: schnell, einfach, megalecker

Die mediterrane Küche ist bekannt für ihre frischen Zutaten und das Spiel mit verschiedenen Aromen. Oliven, Feta und Mozzarella sind Grundbestandteile dieser kulinarischen Welt. Und spielen auch in dem Rezept für eine mediterrane Nudelpfanne eine große Rolle.

Mediterrane Nudelpfanne: sorgt für Urlaubsgefühle

Die mediterrane Nudelpfanne mit Oliven, Feta und geriebenem Mozzarella ist das perfekte Gericht, wenn du Lust auf eine schnelle und zugleich vollmundige Mahlzeit hast. Die Nudeln in Kombination mit Tomaten, Oliven und cremigem Käse bringen ein Stück mediterranes Flair in deine Küche. Schon beim ersten Bissen träumst du dich in eine gemütliche Taverne in Italien.

Wie bei den meisten Rezepten kannst du auch die mediterrane Nudelpfanne an deinen Geschmack anpassen. Schaue einfach in deinen Kühlschrank, was du gerade vorrätig hast und passe die Zutaten dementsprechend an. Neben Tomaten und Oliven passen auch Paprika und Zucchini hervorragend in das Pfannengericht.

Die Sorte der Pasta ist für die Zubereitung egal. Nimm auch hier die Nudelsorte, die du am liebsten isst, und koche sie nach Packungsanweisung. Während die Nudeln al dente kochen, brätst du Zwiebeln, Knoblauch und Tomatenmark in einer Pfanne mit Öl an. Danach kommen Tomaten, Gemüsebrühe und Kräuter mit hinein. Fülle Nudeln und Soße in eine ofenfeste Form oder Pfanne und streue Oliven, Feta und den Mozzarella darüber.

Zum Schluss wird die Form in den Ofen geschoben und die mediterrane Nudelpfanne noch einige Minuten gegrillt.

Die mediterrane Nudelpfanne mit Oliven, Feta und geriebenem Mozzarella ist ein unkompliziertes Gericht, das sich perfekt für jeden Anlass eignet. Es ist schnell zubereitet, vielseitig und bringt dir den Geschmack des Mittelmeers direkt auf den Teller.

Mediterrane Nudelpfanne Anke 4.15 ( 85 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 17 Minuten Min. Zubereitungszeit 8 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 ofenfeste Form oder Pfanne Zutaten 1x 2x 3x 400 g Pasta nach Wahl

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl

3 EL Tomatenmark

2 Dosen gehackte Tomaten

100 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

1 EL Oregano getrocknet, online z.B. hier 🛒

1 EL Basilikum getrocknet, online z.B. hier 🛒

50 g Oliven entsteint

150 g Feta

70 g Mozzarella gerieben

frisches Basilikum Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide beides klein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und schwitze die Zwiebel darin an.

Nun kommen der Knoblauch und das Tomatenmark hinzu und werden scharf angebraten.

Gib die Tomaten und Gemüsebrühe hinzu und lass alles für etwa 10 Minuten köcheln. Würze mit Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schneide den Feta in Stücke.

Vermenge die Pasta mit der Soße in einer ofenfesten Form. Streue den Feta, die Oliven und den geriebenen Parmesan drüber und schieb die Form für 7-8 Minuten in den Ofen.

Serviere die mediterrane Nudelpfanne mit frischem Basilikum.

