Mexikanischer Nudelauflauf mit Hackfleisch, Tomatensoße und Cheddar

Nudeln? Davon sind wir große Fans. Aufläufe? Die stehen ebenfalls ganz oben auf unserer Bestenliste. Und beides zusammen? Ist für uns ein absoluter Hauptgewinn! Deshalb haben wir uns heute für einen mexikanischen Nudelauflauf entschieden. Der lockt mit Hackfleisch, Bohnen und Mais und macht Lust auf ein leckeres Abendessen. Iss doch mit!

Rezept für mexikanischen Nudelauflauf: würzig und lecker

Heute reisen wir nach Mittelamerika. Und auch, wenn dieser Nudelauflauf nicht typisch mexikanisch ist, so vereint er doch klassische Zutaten, mit denen man in dem Land südlich der USA kocht. In die Form kommen neben Nudeln noch Hackfleisch, das wir in einer fruchtigen Tomatensoße eingebettet haben. Darin außerdem zu finden: Mais und Bohnen.

Während die Nudeln kochen – Achtung, verkürze die auf der Packung angegebene Kochzeit unbedingt um ein paar Minuten, denn im Ofen gart die Pasta weiter –, hast du Zeit, eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen zu schälen und zu hacken. Beides wird in einer Pfanne mit Öl angeschwitzt, bevor das Hackfleisch dazu kommt. Ist dieses krümelig angebraten, drückst du das Tomatenmark in die Pfanne und lässt es kurz rösten, bevor du es einrührst.

Jetzt dürfen auch die übrigen Zutaten dazu. Schmecke die Hackfleischsoße für den mexikanischen Nudelauflauf mit Salz und Pfeffer ab. Wer mag, bringt mit Chiliflocken etwas Schärfe in die Soße. Und ab jetzt geht alles ganz schnell: Die Nudeln schüttest du in eine gefettete Auflaufform, die Soße gießt du darüber. Vermenge danach alles gut und streue geriebenen Cheddar darüber. Der mexikanische Nudelauflauf muss nun nur noch 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Fertig!

Lust auf weitere international inspirierte Nudelaufläufe? Wir hätten noch einen Nudelauflauf nach Elsässer Art und einen griechischen Nudelauflauf mit Hackfleisch und Käse im Angebot. Außerdem warten diese Ofen-Makkaroni alla Mamma auf ihre Zubereitung. Guten Appetit!