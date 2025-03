Mini Corn Dogs aus dem Airfryer: unser neuer Lieblingssnack

Die Heißluftfritteuse ist herrlich vielseitig und nicht ohne Grund eines unserer liebsten Küchengeräte. Mit ihr kann man backen, Eier kochen oder sich wie in unserem heutigen Rezept, Mini Corn Dogs zubereiten. Du wirst erstaunt sein, wie einfach und schnell du diese kleinen Köstlichkeiten auf den Tisch zauberst. Lass dich von der knusprigen Textur verführen und genieße den amerikanischen Klassiker in moderner Form.

Aus dem Airfryer: Mini Corn Dogs zum Snacken

Corn Dogs haben ihren Ursprung in den USA und sind ein beliebter Snack auf Jahrmärkten und Sportveranstaltungen. Klassisch umhüllt man die Würstchen mit einem Teig aus Maismehl und frittiert sie, wodurch eine knusprige Kruste entsteht. Dieses Rezept eroberte schnell die Herzen vieler und wurde zu einem Symbol für geselliges Beisammensein und gute Laune. Mit unserem Rezept kannst du die Würstchen im Teigmantel bequem im Airfryer zubereiten, was nicht nur fettfreier, sondern auch einfacher ist.

Für die Zubereitung benötigst du nur ein paar Handgriffe. Rühre zuerst den Teig aus Mehl, Buttermilch und Ei an. Etwas Zucker kommt auch hinein, das macht ihn so charakteristisch. Tauche die Mini-Würstchen dann einzeln in den Teig, sodass sie von allen Seiten ummantelt sind. Lege sie danach in den Korb des Airfryers und gare sie knapp zehn Minuten darin, bis der Teig schön knusprig ist. Dann kannst du sie auch schon mit deinem Lieblingsdip genießen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das geht wirklich einfach, oder? Also probiere das Rezept gleich selbst aus und überrasche vor allem deine Kinder mit diesem leckeren Snack.

Weitere Rezeptideen hat unser Koch-Bot für dich. Oder du probierst gleich unsere Rezepte für gebackenen Camembert oder Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer aus.

Für alle Süßmäuler sind die Berliner aus der Heißluftfritteuse eine tolle Option.