Ein Löffel und du bist verliebt: Mini-Zimtschnecken-Zerealien zum Frühstück

Es ist Morgen und in der Luft liegt der verführerische Duft von Zimt und frisch gebackenem Teig. Noch bevor du den ersten Löffel in deine Schüssel tauchst, weißt du – heute beginnt dein Tag mit ganz viel Geschmack. Unsere Mini-Zimtschnecken-Zerealien sind schnell gemacht und versprechen puren Genuss zum Frühstück.

Mini-Zimtschnecken-Zerealien: kleines Gebäck, großer Genuss

Unser heutiges Rezept kombiniert den unwiderstehlichen Geschmack frisch gebackener Zimtschnecken und das unkomplizierte Vergnügen eines schnellen Frühstücks. Sobald du den ersten Bissen nimmst, wirst du verstehen, warum dieses Rezept süchtig macht.

Dank fertigem Teig ist die Zubereitung der Mini-Zimtschnecken-Zerealien denkbar einfach und erfordert auch nicht viel Zeit. Rühre zuerst die Füllung aus Zimt, Zucker und weicher Butter an. Achte darauf, dass sie nicht zu flüssig ist, sonst läuft sie beim Backen aus den Zimtschnecken heraus. Dann rollst du den Teig aus und schneidest ihn in schmale Streifen, die du später zu Zimtschnecken aufrollst. Bepinsele sie vorher mit der Füllung, lass dabei einen kleinen Rand frei. Diesen beträufelst du mit ein wenig Wasser, so kleben die Enden beim Backen besser zusammen. Danach geht es auch schon ans Einrollen und Backen. Gerade einmal 10 Minuten benötigen die Schnecken im Ofen und können nach einer kurzen Abkühlzeit mit Milch zum Frühstück genossen werden. Für einen schönen Crunch geben wir noch karamellisierte Pekannüsse 🛒 hinzu.

Lecker dazu schmecken außerdem noch frisches Obst. Beides kannst du aber selbstverständlich auch weglassen und die Mini-Zimtschnecken-Zerealien pur genießen.

Sie sind wahrhaft ein Traum für Frühstücksliebhaber, aber auch ein perfekter Snack für zwischendurch, beispielsweise als knusprige Überraschung im Joghurt. Also, schnapp dir deine Zutaten und leg los!

Geht es dir wie uns und du könntest Zimtschnecken den ganzen Tag über essen, dann backe dir auch gleich noch ein süßes Zimtschnecken-Brot. Zum Kaffee am Nachmittag kannst du Zimtschnecken vom Blech servieren. Und deinen Osterbrunch versüßt du mit niedlichen Osterhasen-Zimtschnecken.

Mini-Zimtschnecken-Zerealien Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL brauner Zucker

2 TL Zimt

4 EL Butter weich

1 Dose Croissantteig aus dem Kühlregal

etwas Mehl zum Ausrollen

eine Handvoll karamellisierte Pekannüsse optional Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermische Zucker, Zimt und Butter in einer Schüssel miteinander.

Rolle den Teig aus und teile ihn in 1x 5 cm kleine Streifen.

Bestreiche diese dünn mit der Füllung, lass dabei am Ende einen kleinen Rand frei.

Beträufele diesen mit Wasser, damit die Zimtschnecken später besser halten, und rolle sie auf.

Setze die Mini-Zimtschnecken auf ein mit Backpapier belegtes Blech und backe sie für 10-12 Minuten im Ofen.

Lass sie leicht abkühlen und serviere sie mit den karamellisierten Pekannüssen und Milch.

