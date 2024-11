Diesen Kuchen mit Mohn und Feigen musst du probieren

Es gibt Kuchen, die überzeugen nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrem Geschmack. Der Mohn-Käsekuchen mit Feigen ist genau solch ein Kuchen. Er sieht nicht nur fantastisch aus, sondern schmeckt auch unglaublich cremig-lecker. Überzeuge dich selbst davon und backe ihn gleich nach!

Rezept für Mohn-Käsekuchen und Feigen

Der Mohn-Käsekuchen mit Feigen vereint gleich zwei traditionsreiche Zutaten, die in verschiedenen Kulturen seit Jahrhunderten geschätzt werden. Mohn hat vor allem in Mitteleuropa eine lange Geschichte. Hier galt Mohn schon immer als besonderer Genuss und fand seinen Platz in Kuchen, Gebäck und Festtagsspeisen. Sein nussiges Aroma und die einzigartige Textur machen ihn zur perfekten Basis für Desserts, die eine gewisse Raffinesse ausstrahlen sollen.

Feigen galten schon im antiken Griechenland und Rom als Symbol für Wohlstand und Luxus und waren ein beliebter Bestandteil der Festmahle der Oberschicht. In Kombination mit der samtigen Käsecreme ergibt sich ein Geschmack, der süße, leicht herbe und nussige Aromen vereint.

Für den Mohn-Käsekuchen mit Feigen benötigst du Mohn, Frischkäse und Quark, etwas Speisestärke, Zucker, Eier und einen knusprigen Mürbeteig. Zur Dekoration und als zusätzliche Geschmackskomponente benötigst du noch frische Feigen.

Damit sich das volle Aroma des Mohns entfaltet, übergießt du ihn vorab kurz mit heißer Milch und lässt ihn aufquellen – so wird der Geschmack noch intensiver und die Konsistenz angenehm weich. Die Süße der Feigen balanciert das nussige Aroma des Mohns perfekt aus.

Der Mohn-Käsekuchen mit Feigen ist die perfekte Wahl, wenn du deinen Liebsten ein besonderes Dessert bieten möchtest, das sie so schnell nicht vergessen werden. Also, worauf wartest du noch? Probiere unser Rezept gleich aus!

Käsekuchen gehen immer, deshalb haben wir bei Leckerschmecker noch viele weitere, leckere Rezepte für dich. Wie wäre es mit einem Lotus Cheesecake ohne Backen aus nur 6 Zutaten oder einem japanischen Käsekuchen mit Leopardenmuster? Der ultimative Cheesecake für den Herbst ist der Kürbis-Käsekuchen.

Mohn-Käsekuchen mit Feigen Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 150 g Mehl

80 g Zucker

80 g Butter kalt

1 Ei

1 Prise Salz Für die Mohnfüllung: 200 g Mohn gemahlener

150 ml Milch

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Ei Für die Käsecreme: 500 g Quark

200 g Frischkäse

150 g Zucker

3 Eier

1 Pck. Vanillezucker

1 EL Speisestärke

Abrieb einer Bio-Zitrone Zum Garnieren: 3-4 frische Feigen in Spalten geschnitten Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Gib Mehl, Zucker, Butter, Ei und Salz in eine Schüssel und knete alles zu einem glatten Teig. Drücke den Teig in eine gefettete Springform (ca. 26 cm) und forme dabei einen kleinen Rand.

Erwärme die Milch in einem kleinen Topf und gib den gemahlenen Mohn, Zucker und Vanillezucker hinzu. Lasse die Mischung etwa 5 Minuten köcheln, bis sie leicht eingedickt ist. Nimm den Topf vom Herd und rühre das Ei unter. Verteile die Mohnmasse gleichmäßig auf dem Teigboden.

Rühre Quark, Frischkäse und Zucker cremig. Gib nacheinander die Eier hinzu und rühre sie gut unter. Füge den Vanillezucker, die Speisestärke und den Zitronenabrieb hinzu. Verrühre alles zu einer glatten Masse und gieße sie über die Mohnfüllung.

Stelle den Kuchen in den vorgeheizten Backofen und backe ihn für etwa 60 Minuten, bis die Oberfläche leicht goldbraun ist. Sollte der Kuchen zu dunkel werden, decke ihn die letzten 10–15 Minuten mit Alufolie ab.

Nimm den Kuchen aus dem Ofen und lasse ihn vollständig auskühlen. Stelle ihn anschließend mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit er gut fest wird.

Schneide die frischen Feigen in Viertel und garniere den abgekühlten Kuchen kurz vor dem Servieren mit den Feigenstücken. Notizen Für einen intensiveren Feigengeschmack kannst du vor dem Backen noch ein paar klein geschnittene Feigen unter die Käsecreme heben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.