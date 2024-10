Halloween-Snack mit Grusel-Faktor: Monster-Bälle

Halloween steht vor der Tür. Und damit auch Kinder in gruseligen Kostümen, die nach Süßigkeiten fragen. Bei einer guten Halloween-Fete dürfen aber auch die Snacks nicht zu kurz kommen. Auf dem Buffet finden sich allerhand schaurige Gerichte, unter anderem diese Monster-Bälle.

Monster-Bälle: Halloween kann kommen

Die Hauptzutaten der Bällchen sind Popcorn, Marshmallows und Butter. Für die Verzierung benötigst du dann noch grüne Lebensmittelfarbe, Vampirgebisse aus Plastik, Zuckeraugen und saure Zungen.

Zuerst musst du die Marshmallows über einem Wasserbad schmelzen und mit Butter und Vanilleextrakt vermengen. Dann kommt die Lebensmittelfarbe hinein. Ist der Mäusespeck komplett geschmolzen, gießt du die Masse über das Popcorn. Ziehe dir nun unbedingt Gummihandschuhe an, damit nichts an deinen Fingern kleben bleibt. Forme die Marshmallow-Popcorn-Masse dann zu 6 etwa apfelgroßen Bällchen. In jeden Ball drückst du dann noch eine Mulde, in die kommt später das Gebiss und die Zunge. Stelle die Monster-Bälle aber erst einmal in den Kühlschrank, bis sie fest sind. Zum Schluss kannst du die Monster-Bälle dann mit den Zuckeraugen und Gebissen verzieren und steckst ihn jeden eine saure Zunge.

Neben Mumien-Würstchen, schaurig-schönen Hexenfingern und all den anderen grausigen Leckereien auf dem Buffet sind die Monster-Bälle in guter Gesellschaft. Probiere das Rezept zu Halloween doch einfach selbst einmal aus. Die Kinder werden mit Sicherheit begeistert sein.

Weißt du eigentlich, woher die ganzen Halloween-Bräuche kommen? Nein? Wir erklären dir, was es mit ihnen auf sich hat.