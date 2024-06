Cremiges Mousse au Chocolat Kuchen Rezept mit zartem Gittermuster

Lust auf Schokolade? Dann probiere mal den Mousse au Chocolat Kuchen und die kleinen Moelleux au chocolat - unsere Rezepte für perfekte Schokokuchen!

Mousse au Chocolat KuchenDafür brauchst du:Für den Teig:170 g Mehl150 g Zucker1 EL Kakao1 Prise Salz150 g Butter1 Ei1 TL VanillearomaFür die Füllung:20 g Zucker250 ml Milch20 g Puddingpulver200 g flüssige Schokolade130 ml SahneSo geht es:Fülle alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel und verknete sie miteinander. Bevor du weiterarbeitest, stelle den Teig kalt.Zupfe etwa ein Viertel vom Teig und stelle dieses beiseite. Den übrigen Teig drückst du auf den Boden einer kleinen Springform und etwa zwei Zentimeter die Ränder hoch. Stich den Boden gleichmäßig mit einer Gabel ein, um eine spätere Blasenbildung beim Backen zu vermeiden. Gib Zucker und Milch in einen Topf. Nimm einige Löffel Milch ab und rühre damit das Puddingpulver auf, ehe du es zur übrigen Milch gibst. Unter Rühren kochst du diese auf, bis die Masse eindickt.Rühre flüssige Schokolade und Sahne miteinander glatt und mische sie unter den Pudding. Gut gemischt, gibst du diesen auf den Schokoladenboden und streichst den Pudding glatt.Rolle das übrig gebliebene Teigviertel rund aus, schneide schmale Streifen von zwei genau gegenüberliegenden Seiten und entferne diese, ehe du den restlichen Teig parallel zu diesen Schnittkanten in sechs Streifen gleicher Dicke schneidest. Lege nun je drei Teigstreifen mit Abstand zueinander auf den Kuchen, die anderen drei Streifen gekreuzt darauf. Mit den Zinken einer Gabel drückst du den Kuchenrand rundherum leicht ein, dabei fixierst du die Teigstreifen am Boden. Schließlich backst du den Kuchen bei 170 °C (Umluft) für 40 Minuten.Moelleux au chocolatDafür brauchst du (für 6 Portionen):110 g Butter90 g dunkle Schokolade110 g Zucker4 Eier1 EL Backkakao45 g MehlSo geht es:Gib Butter und die zuvor zerkleinerte Schokolade über einem Wasserbad in eine Schüssel. Durch den Wasserdampf schmilzt die Schokolade schonend, du kannst sie dann mit der Butter mischen.Nun schlägst du Zucker und Eier in einer zweiten Schüssel schaumig. Füge Backkakao sowie Mehl hinzu und mische die Zutaten. Zum Schluss schüttest du die geschmolzene Schokolade in den Teig und verrührst das Ganze.Teile den Teig auf sechs gefettete Muffinformen auf und backe ihn bei 220 °C Umluft für sieben Minuten.Guten Appetit!