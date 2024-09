Mozzarella selber machen: frisch, cremig, lecker

Vor allem wegen seiner Verwendung auf Pizza ist Mozzarella der beliebteste Käse weltweit. Wir zeigen dir heute, wie du den leckeren Weichkäse zu Hause herstellen kannst. Es ist einfacher, als du denkst, Mozzarella selber zu machen.

Mozzarella ganz einfach selber machen

Der Name „Mozzarella“ leitet sich vom italienischen Wort „mozzare“ ab, was so viel wie „abschneiden“ bedeutet. Das bezieht sich auf den traditionellen Herstellungsprozess, bei dem der Käseteig von Hand geschnitten wird.

Der Ursprung von Mozzarella lässt sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen. Schon damals wurde der Käse in Italien nach einem einfachen Rezept hergestellt, das sich bis heute kaum verändert hat.

Für selbstgemachte Mozzarella benötigst du frische Vollmilch, Zitronensäure, Lab und etwas Salz. Achte darauf, möglichst hochwertige Milch zu verwenden, da dies den Geschmack deines Mozzarellas entscheidend beeinflusst. Verwende frische, nicht homogenisierte Milch von regionalen Erzeugern oder in Bio-Qualität. Lab und Zitronensäure findest du in gut sortierten Supermärkten oder im Internet.

Ihn selber zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Du reduzierst Verpackungsmüll und weißt zudem genau, was in deinem Käse steckt, da du auf unnötige Zusatzstoffe verzichten kannst.

Serviere deinen selbstgemachten Mozzarella mit Tomaten, etwas Basilikum und einem Schuss gutem Olivenöl. Dazu kannst du frisch gebackenes Brot reichen oder den Mozzarella einfach auf einer Party als besonderes Highlight anbieten.

Der selbstgemachte Mozzarella schmeckt wunderbar in einem mediterranen Caprese-Sandwich oder über einem mediterranen Kartoffelauflauf. Der Weichkäse passt übrigens auch fantastisch zu Zucchini. Bereite dir doch auch mal unsere gefüllten Zucchini mit Mozzarella und Tomaten zu.