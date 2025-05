Ein Nacho-Salat mit Hack, Bohnen und Salsa ist der perfekte Partysalat

Ein etwas ungewöhnlicher Salat, aber durchaus mehr als eine Kostprobe wert: Wer noch nie einen Nacho-Salat gegessen hat, sollte das schleunigst nachholen. Neben frischem Gemüse, gebratenem Hackfleisch und knusprigen Tortilla-Chips landen noch ein paar Tex-Mex-Vibes in der Schüssel. Für uns ist dieser Salat der perfekte Gast auf jeder Party. Also: Serviere ihn deinen Liebsten beim nächsten feierlichen Anlass!

Rezept für Nacho-Salat: knusprig, würzig und so gut

Zutaten, mit denen man normalerweise Tacos befüllt, landen heute einmal in der Salatschüssel. Aus frischem Gemüse wie Tomaten und knackigem Salat, Bohnen, gebratenem Hackfleisch, einer Soße aus Salsa und Crème fraîche und natürlich knusprigen Tortilla-Chips zaubern wir einen Nacho-Salat, der geschmacklich und auch optisch überzeugt.

Gleich vorneweg eine wichtige Information: Wie so häufig ist auch dieses Mal unser Rezept nur eine Inspiration. Der Nacho-Salat schmeckt auch mit anderen Zutaten wunderbar. Wir haben uns zwar für Tomaten, Paprika, Avocado, Mais, Bohnen, rote Zwiebeln und Blattsalat sowie natürlich Hackfleisch und Tortilla-Chips entschieden. Genauso gut kannst du aber auch andere Zutaten verwenden und beispielsweise schwarze Bohnen gegen Kidneybohnen austauschen.

Und auch in Sachen Schärfe steckt Potenzial im Nacho-Salat. Die Salatsoße rühren wir aus Crème fraîche und Salsa an. Wenn du also gern feurig isst, nutzt du dafür beispielsweise eine pikante Salsa. Alternativ kannst du zum Beispiel eine Chilischote hacken und unter die Zutaten mischen. Und falls du Käse liebst, streue doch vor dem Servieren noch etwas geriebenen Cheddar über den Salat!

In unserem Repertoire tummeln sich viele weitere ungewöhnliche Salat-Ideen: Wähle zwischen einem Spaghettisalat und einem Bratkartoffelsalat mit Feta oder bereite dir diesen Toast-Hawaii-Salat mit Preiselbeer-Dressing zu. Frag doch auch noch einmal unseren Koch-Bot nach Rezepten und lass dich inspirieren!

Nacho-Salat Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hackfleisch

Öl zum Braten

1 EL Taco-Gewürz online z.B. hier 🛒

1 kleine Dose Mais

1 Dose schwarze Bohnen

300 g Kirschtomaten

2 Salatherzen

1 Paprika

1 rote Zwiebel

2 Avocados

1-2 Limette

Salz und Pfeffer

1 Glas Tomatensalsa

1 Becher Crème fraîche

1 Tüte Tortilla-Chips Zubereitung Brate das Hackfleisch in Öl krümelig an und würze es mit dem Taco-Gewürz.

Brause derweil den Mais und die Bohnen ab und lass sie abtropfen.

Wasche die Tomaten, den Salat und die Paprika und schneide alles klein. Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie oder schneide sie in Ringe. Löse das Fruchtfleisch aus der Avocado und schneide es klein.

Schichte das Gemüse und die Bohnen in eine Schüssel. Presse die Limette darüber aus und würze mit Salz und Pfeffer.

Verteile das Hackfleisch darüber.

Verrühre die Salsa mit der Crème fraîche und gieße die Soße über die Zutaten in der Schüssel.

Zerkrümele die Tortilla-Chips und streue sie über die Zutaten. Notizen Wenn du gern etwas schärfer isst, kannst du eine gehackte Chilischote zum Salat geben.

Optional kannst du über die Nachos noch geriebenen Käse streuen, bevor der Salat serviert wird.

Wer mag, kann die Avocado auch mit Guacamole ersetzen.

