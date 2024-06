Naked Cake mit Erdbeeren: Schritt für Schritt zur traumhaften Torte

Wer Gäste zum Kaffee mal so richtig beeindrucken möchte, backt am besten diesen Naked Cake mit Erdbeeren. Der sieht zauberhaft aus und ist so schick, dass man sich fast nicht traut, ihn anzuschneiden. Aber eben nur fast!

So backst du einen Naked Cake mit Erdbeeren

Der Name Naked Cake mit Erdbeeren, also „nackter Kuchen“ mit Erdbeeren wird vom Aussehen des Gebäcks hergeleitet. Die Torte sieht etwas unfertig aus, weil sie nicht mit einer Ganache oder Fondantmasse überzogen wurde. Aber genau das macht den Reiz dieser Naked Cakes aus. Sie sind ein wenig unperfekt, sehen nicht perfekt wie vom Bäcker oder Konditor aus, und trotzdem haben sie ihren Charme.

Auf Hochzeiten haben die Trendkuchen wie unser Naked Cake mit Erdbeeren in den letzten Jahren einen festen Platz auf dem süßen Buffet. Brautpaare entscheiden sich gern für die hübschen Torten, die wie gemacht sind für Social-Media-Plattformen wie Instagram. Aber sie überzeugen eben nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrem Geschmack.

Gut zu wissen: Der Tipp, Erdbeeren in Salzwasser zu waschen, geisterte vergangen Sommer durchs Internet. Wir haben herausgefunden, warum das gar keine so gute Idee ist. Erfahre mehr in unserem Leckerwissen!

Wem üppige Torten mit Sahne, Cremeschichten und Fondant zu mächtig sind, der wird unseren Naked Cake mit Erdbeeren und andere Gebäcke dieser Art lieben. Die Zubereitung ist zwar nicht mal eben schnell gemacht, aber der Aufwand lohnt sich definitiv. Und dank unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung schaffen es sogar Backanfänger, das Kunstwerk zu zaubern.

Hast du Gefallen gefunden an optische Highlights aus der Backstube, die auch schmecken, solltest du als Nächstes unsere Erdbeer-Schmand-Torte kosten. Aber auch unsere Yogurette-Torte kann sich sehen und schmecken lassen. Oder wie wäre es mit einem Klassiker im neuen Gewand, unserer modernen Interpretation der Schwarzwälder Kirschtorte?