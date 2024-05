Frischer Nektarinen-Salat: So schmeckt der Sommer

Salat mit Nektarinen – diese köstliche Kreation verspricht ein Geschmackserlebnis, das die Geschmacksknospen erweckt. Lass uns gemeinsam entdecken, wie du diesen Gaumenschmaus zubereitest und mit welchen Variationen du das Gericht sogar noch verfeinern kannst.

Nektarinen-Salat mit Rucola und Hüttenkäse

Stell dir vor, wie die saftigen Nektarinen auf dem Grill zischen und ihre natürliche Süße intensiviert wird, während sie gleichzeitig eine leichte rauchige Note erhalten. Der Rucola fügt eine angenehme Würze hinzu, während der cremige Hüttenkäse eine köstliche Ausgewogenheit schafft. Die Erdbeeren bringen eine fruchtige Frische und die Erdnuss-Paste sorgt für eine exotische, aber dennoch vertraute Geschmacksexplosion. Ein Salat, der nicht nur deinen Gaumen erfreut, sondern auch ein Fest für deine Augen ist, mit einer Palette von lebendigen Farben und verlockenden Aromen.

Was diesen Nektarinen-Salat so besonders macht, ist nicht nur sein Geschmack, sondern auch die Vielfalt an gesunden Inhaltsstoffen, die er bietet. Nektarinen sind reich an Vitaminen und Antioxidantien, die deine Haut zum Strahlen bringen und deine Abwehrkräfte stärken. Rucola ist ein wahres Superfood, vollgepackt mit Vitamin K, Eisen und Antioxidantien, die deine Verdauung fördern und dein Immunsystem unterstützen. Erdbeeren sind nicht nur köstlich, sondern auch eine hervorragende Quelle für Vitamin C und Ballaststoffe. Und die Erdnuss-Paste? Sie liefert dir wertvolle Proteine und gesunde Fette, die dich sättigen und gleichzeitig deine Energie steigern.

Der gegrillte Nektarinen-Salat ist eine erfrischende und gesunde Option für warme Sommertage. Genieße die süße und herzhafte Kombination der Zutaten und experimentiere mit den Varianten, um neue Geschmackserlebnisse zu entdecken.

Auch diese Salate sind perfekt an warmen Sommertagen:

Nektarinen-Salat keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Portionen Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 4 Nektarinen

Handvoll Rucola

200 g Hüttenkäse

150 g Erdbeeren

2 EL Erdnuss-Paste

Handvoll Erdnüsse Für das Dressing: 125 g Erdnussbutter

120 ml Wasser

30 ml Sojasauce

15 ml Reisessig

1 TL Sriracha-Soße Zubereitung Halbiere die Nektarinen und entferne den Kern. Bepinseln die Schnittflächen danach mit etwas Öl.

Lege die Nektarinenhälften mit der Schnittseite nach unten auf den Grill und grille sie etwa 2–3 Minuten.

Wasche den Rucola und schleudere ihn trocken. Schneide die Erdbeeren und die gegrillten Nektarinen in mundgerechte Stücke.

Verteile den Rucola in einer Schüssel und gib die restlichen Zutaten des Salats darüber.

Wenn du den gegrillten Nektarinen-Salat etwas abwandeln möchtest, sind hier drei köstliche Varianten, die du auch ausprobieren kannst: Nektarinen-Salat mit Feta und gerösteten Mandeln: Füge dem Salat einige zerbröckelte Feta-Käsestücke und geröstete Mandeln hinzu, um ihm eine zusätzliche Geschmacksnote zu verleihen.

Nektarinen-Salat mit Avocado und Ziegenkäse: Ergänze den Salat mit cremiger Avocado und etwas zerbröckeltem Ziegenkäse, um eine köstliche Kombination von Aromen zu erhalten.

Nektarinen-Salat mit Quinoa und gerösteten Walnüssen: Füge gekochte Quinoa und geröstete Walnüsse zum Salat hinzu, um ihm eine zusätzliche Textur und einen nussigen Geschmack zu verleihen.

