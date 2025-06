Melde dich für unseren Newsletter an und gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen

Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Rezepten für die kommende Woche. Ob schnelle Dinner- und Frühstücksideen für Montag bis Freitag oder köstliche Gerichte und Kuchen fürs Wochenende: Dank des Leckerschmecker-Newsletters weißt du immer, was du kommende Woche kochen kannst. Und das Beste: Deine Anmeldung zum Newsletter wird belohnt!

Newsletter-Gewinnspiel: Vorkochen, abfüllen und genießen

Dieses Gewinnspiel hat es in sich: Unter allen neuen Newsletter-Anmeldungen verlosen wir insgesamt vier Meal-Prep-Sets. Damit kannst du die Gerichte aus der Leckerschmecker-Wochenkarte bereits ein paar Tage im Voraus kochen, umfüllen und im Kühlschrank aufbewahren, bis du sie genießen möchtest.

Ungesunde Fertiggerichte gehören damit der Vergangenheit an. Bereits am Freitag flattern die Rezeptvorschläge für die nächste Woche in dein E-Mail-Postfach. Am Wochenende kannst du also ganz entspannt deine Einkäufe erledigen und deine Lieblingsgerichte am besten gleich zubereiten. Unser Meal-Prep-Set sorgt dafür, dass sie frisch bleiben und du sie ein paar Tage später nur noch aus dem Kühlschrank nehmen musst.

Die Meal-Prep-Sets bestehen aus:

je 1 x Glasbehälter mit Deckel , Fassungsvermögen 1 l, geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühlfach

, Fassungsvermögen 1 l, geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühlfach je 1 x Overnight-Oats-Glas mit Schraubdeckel und Löffe l, Fassungsvermögen 350 ml, geeignet für Spülmaschine und Tiefkühlfach

l, Fassungsvermögen 350 ml, geeignet für Spülmaschine und Tiefkühlfach je 3 x Behälter mit Schraubdeckel, Fassungsvermögen 80 ml, geeignet für Spülmaschine und Tiefkühlfach

Sag Auf Wiedersehen zu ungesunden Fertigprodukte und Snacks, mit denen du Heißhungerattacken stillst! Los geht dein Arbeitstag stattdessen mit einem gesunden Frühstück to go: Bereite dir Müsli oder Over Night Oats zu, fülle sie ins Schraubglas und gönne dir während der Arbeit eine kleine Frühstückspause.

Mittags kannst du eine leckere Spätzlepfanne, Lasagne oder Suppe direkt im Glasbehälter erwärmen. So verschwendest du in deiner Lunch-Pause nicht viel Zeit fürs Kochen, sondern kannst nach wenigen Minuten ein selbst gekochtes Mittagessen genießen.

Und zwischendurch? Ob Nüsse, getrocknete Rosinen oder Kirschtomaten: In den drei kleinen Schraubbehältern warten schon leckere, gesunde Snacks auf dich und deinen Appetit. Alternativ kannst du in den runden Dosen auch Salatsoßen transportieren.

Im Rahmen des Newsletter-Gewinnspiels besteht im Zeitraum vom 06.06.25 bis 09.06.25 23:59 Uhr die Möglichkeit teilzunehmen. Für die Teilnahme muss die vorgefertigte Eingabemaske vollständig ausgefüllt und im Rahmen des Double-Opt-in-Verfahrens bestätigt werden.

Der Gewinner wird anschließend per Los bestimmt und erhält vom Veranstalter innerhalb von fünf Tagen eine Benachrichtigung per E-Mail.

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.