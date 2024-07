Extra cremige Nudeln in Hackfleisch-Käse-Soße

In der Welt der Pasta gibt es unzählige Variationen. Heute möchten wir dir ein Gericht vorstellen, das durch seine cremige Soße und eine herzhafte Note überzeugt: Nudeln in Hackfleisch-Käse-Soße.

Wir lieben diese Nudeln in Hackfleisch-Käse-Soße

Du hast plötzlich Heißhunger auf etwas Herzhaftes, Cremiges und doch Einfaches? Wir haben das perfekte Rezept: Nudeln in Hackfleisch-Käse-Soße. Dieses Gericht ist ein echter Klassiker, der nicht nur richtig gut schmeckt, sondern auch dein Herz erwärmen wird.

Tagliatelle gesellen sich zu würzigem Hackfleisch, das als Basis für die Soße dient. Verfeinert wird das Ganze mit Schlagsahne und reichlich Schmelzkäse – eine Kombination, die für Geschmack und eine cremige Konsistenz sorgt. Ein Hauch von frisch geschnittener Petersilie bringt nicht nur Farbe ins Spiel, sondern verleiht dem Gericht auch einen zusätzlichen frischen Geschmack.

Mit wenigen Zutaten und noch einfacherer Zubereitung kannst du also diese Nudeln in Hackfleisch-Käse-Soße in wenigen Minuten auf den Teller zaubern. Ob für eine gemütliche Runde mit Freunden oder als schnelles Familienessen – dieses Rezept verspricht puren Genuss.

Du hast noch mehr Lust auf einfache Nudel-Rezepte? Probiere dieses schnelle Rezept für den Feierabend: Knoblauchnudeln mit Parmesan. Oder cremige Schinken-Käse-Nudeln: ein echter Genuss in nur 20 Minuten. Und diese Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße werden vielleicht dein neues Lieblingsrezept.

Nudeln in Hackfleisch-Käse-Soße Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Tagliatelle

3 EL Öl

250 g Hackfleisch

1 Knoblauchzehe

Salz und Pfeffer

250 g Schlagsahne

200 g Schmelzkäse

Kräutersalz

Paprikapulver edelsüß

1 TL Gemüsebrühe

Petersilie zum Garnieren Zubereitung Setze einen Topf mit Wasser für die Nudeln auf und koche sie mit etwas Salz im Wasser bissfest.

Mische das Hackfleisch mit dem Tomatenmark, etwas Salz und Pfeffer und forme es zu kleinen Kugeln. Brate die Bällchen mit Öl und dem Knoblauch in einem Topf an.

Sobald das Hackfleisch angebraten ist, rühre die Schlagsahne ein und gib den Schmelzkäse dazu.

Wenn der Schmelzkäse geschmolzen ist, füge die Brühe mit etwas Pastawasser hinzu und schmecke das Ganze mit Kräutersalz und Paprikapulver ab.

Gieß die Nudeln ab und gib sie mit in die Soße. Lass alles nochmal kurz aufkochen, bis die Nudeln das Wasser aufgenommen haben und die Soße schön cremig ist.

Wasche und schneide die Petersilie. Streue vor dem Servieren etwas davon auf die Teller.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.