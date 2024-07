Blitzrezept: Nudeln mit cremiger Ajvar-Frischkäse-Soße

Du hattest einen anstrengenden Tag und jetzt keine Lust, abends noch lange in der Küche zu stehen? Dann haben wir ein tolles Rezept für dich: Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße. Innerhalb einer halben Stunde steht vor dir ein leckeres Gericht auf dem Tisch, das wunderbar würzig und cremig ist.

Lecker würzig und cremig zugleich: Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße

Ajvar ist eine traditionelle Paste aus dem Balkan, die hauptsächlich aus Paprika und Auberginen besteht. Sie stammt ursprünglich aus Serbien und hat sich über Mazedonien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina bis in die ganze Welt verbreitet. Der Name „Ajvar“ leitet sich vom türkischen Wort „havyar“ ab, was so viel wie „Kaviar“ bedeutet. Ursprünglich wurde Ajvar nämlich als eine Art vegetarischer Kaviar bezeichnet.

Die würzige Paste ist äußerst vielseitig und kann auf verschiedene Weise verwendet werden, beispielsweise als Aufstrich, Dip oder Soßenbasis. Außerdem ist sie perfekt als Soße für Nudeln, wie im Rezept für unsere Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße.

Du kannst die Paprikapaste entweder kaufen oder selber machen. Selbstgemachter Ajvar kann in sterilisierten Gläsern monatelang im Kühlschrank aufbewahrt werden, solange er gut verschlossen ist und kühl gelagert wird.

Für die Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße benötigst du neben der Paste, der Pasta und dem Frischkäse noch eine Zwiebel, Tomaten und etwas Milch. Während die Nudeln kochen, rührst du die Soße an. Zum Schluss vermischst du beides miteinander und kannst nach nicht einmal einer halben Stunden einen leckeren Teller Pasta genießen. Wir wünschen dir einen guten Appetit!

Die italienische Pasta al Limone ist ebenso schnell zubereitet. Auch lecker und ideal für den Feierabend sind die Nudeln mit Avocado-Pesto. Magst du es etwas cremiger, sind die schnellen Tortelloni in Käse-Sahnesoße ein tolles Rezept.