Blitzrezept für Pasta mit cremiger Ajvar-Frischkäse-Soße

Du hattest einen anstrengenden Tag und jetzt keine Lust, abends noch lange in der Küche zu stehen? Dann haben wir ein tolles Rezept für dich: Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße. Innerhalb einer halben Stunde steht vor dir ein leckeres Gericht auf dem Tisch, das wunderbar würzig und cremig ist.

Ajvar ist eine traditionelle Paste aus dem Balkan, die hauptsächlich aus Paprika und Auberginen besteht. Sie stammt ursprünglich aus Serbien und hat sich über Mazedonien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina bis in die ganze Welt verbreitet. Der Name „Ajvar“ leitet sich vom türkischen Wort „havyar“ ab, was so viel wie „Kaviar“ bedeutet. Ursprünglich wurde Ajvar nämlich als eine Art vegetarischer Kaviar bezeichnet.

Die würzige Paste ist äußerst vielseitig und kann auf verschiedene Weise verwendet werden, beispielsweise als Aufstrich, Dip oder Soßenbasis. Außerdem ist sie perfekt als Soße für Nudeln, wie im Rezept für unsere Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße.

Du kannst die Paprikapaste entweder kaufen oder selber machen. Selbstgemachter Ajvar kann in sterilisierten Gläsern monatelang im Kühlschrank aufbewahrt werden, solange er gut verschlossen ist und kühl gelagert wird.

Für die Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße benötigst du neben der Paste, der Pasta und dem Frischkäse noch eine Zwiebel, Tomaten und etwas Milch. Während die Nudeln kochen, rührst du die Soße an. Zum Schluss vermischst du beides miteinander und kannst nach nicht einmal einer halben Stunden einen leckeren Teller Pasta genießen. Wir wünschen dir einen guten Appetit!

Nudeln mit Ajvar-Frischkäse-Soße Anke 4.31 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Nudeln nach Wahl

2 EL Öl

1 Zwiebel

1 Prise Zucker

250 g Rispentomaten

1 Bund Basilikum

150 g Frischkäse

150 g Ajvar (online z.B. hier 🛒

100 ml Milch

2 EL Nudelwasser

Salz und Pfeffer Zubereitung Gare die Nudeln nach Packungsanweisung al dente.

Schäle die Zwiebel und hacke die klein. Wasche und viertel die Tomaten. Wasche auch das Basilikum und hacke es grob. Lege einige Basilikumblätter beiseite.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln darin glasig an. Bestreue sie mit dem Zucker und lass ihn karamellisieren.

Gib dann die Tomaten hinzu und brate sie für einige Minuten mit.

Füge dann Frischkäse, Ajvar, Milch, 2 EL Nudelwasser und gehacktes Basilikum hinzu. Lass die Soße bis zur gewünschten Konsistenz einkochen und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße die Nudeln ab und vermische die mit der Ajvar-Frischkäse-Soße. Garniere sie nach Bedarf mit Basilikumblättern.

