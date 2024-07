Diese grüne Proteinbombe solltest du probieren

Die Erwähnung von Pesto führt deine Vorstellung vermutlich sofort in die sonnenverwöhnten Gefilde Italiens, wo Basilikum, Pinienkerne und reichlich Parmesan das klassische Bild zeichnen. Aber Pesto präsentiert sich vielfältig, und ein besonders frisches und buntes Beispiel dafür ist das Nudelgericht mit einem Pesto aus grünen Erbsen.

Nudeln mit Erbsen-Pesto: schnell und einfach lecker

Das Pesto verleiht deinen Nudeln ein grünes Kleid und einen Geschmack, der den Frühling auf der Zunge tanzen lässt. Also, warum nicht mal etwas Neues ausprobieren und deine Pasta mit einem Löffel Erbsen-Pesto krönen?

Das Rezept für Nudeln mit Erbsen-Pesto beginnt mit der Pasta deiner Wahl. Während die Nudeln im Salzwasser kochen, startest du mit dem Pesto. Nimm gefrorene Erbsen – die sind praktischerweise auch außerhalb der Saison verfügbar. Sie bilden die Basis deines Pestos und bringen eine süße Note sowie die Frische ins Spiel.

Füge zu den Erbsen Sonnenblumenkerne hinzu – eine raffinierte Alternative zu den traditionellen Pinienkernen. Eine ordentliche Portion geriebener Parmesan darf natürlich nicht fehlen. Er sorgt für würzige Tiefe und das gewisse Etwas. Für die vegane Variante eignen sich stattdessen Hefeflocken. Die Knoblauchzehen bringen zusammen mit dem Erbsenpüree den obligatorischen Pesto-Kick.

Die Mischung erhält durch das Olivenöl eine geschmeidige Konsistenz. Mit einem Spritzer Zitronensaft verleihst du deinem Erbsen-Pesto eine frische, säuerliche Note, die alles aufwertet. Salz und Pfeffer runden das Ganze ab. Im Handumdrehen hast du ein Pesto, das deine frisch gekochten Nudeln in eine Spezialität verwandelt und das Farbe und Pepp in deine Küche bringt. Serviere dieses herrliche Gericht am besten direkt, wenn es noch warm ist.

