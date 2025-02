Schnelle Nudeln mit Rosenkohl und Salsa-Soße: ideal für den Feierabend

Heute stellen wir dir wieder ein Rezept aus der Kategorie „schneller geht’s nicht“ vor. In gerade einmal 20 Minuten kochen wir Nudeln mit Rosenkohl und Salsa-Soße. Dank fertiger Salsa klappt das in Rekordzeit. Wir zeigen dir gern, wie genau es funktioniert.

Rezept für Nudeln mit Rosenkohl und Salsa-Soße: schnell gekocht

Ein Teller dieses Blitzgerichts steht schneller auf dem Tisch, als du „Nudeln mit Rosenkohl und Salsa-Soße“ sagen kannst. Und das liegt vor allem an der Soße, die wir mit fertiger Salsa aus dem Glas zubereiten. Die gibt’s in jedem Supermarkt und Discounter. Während die Nudeln kochen, putzen wir den Rosenkohl und halbieren ihn. Dann geben wir ihn für die letzten paar Minuten zu der Pasta in den Topf und kümmern uns nebenbei um die Soße.

Dafür schrauben wir das Glas mit der Salsa auf, erhitzen sie in einer Pfanne oder einem Topf und rühren einen Becher Kochsahne dazu. Sind Nudeln und Rosenkohl gar, gießen wir beides ab und heben die Zutaten anschließend unter die Soße. Nun müssen wir das Ganze nur noch abschmecken und servieren.

Tipp: Wenn du möchtest, kannst du die Nudeln mit Rosenkohl und Salsa-Soße noch mit etwas geriebenem Käse garnieren. Aber auch ohne diese Zugabe schmeckt die Pasta bereits fantastisch. Noch besser wird sie nur, wenn du für Nudeln ein paar Zwiebel- und Knoblauchwürfel anschwitzt und erst dann die Salsa mit dazu gibst. Aber auch hier gilt: Dieser Schritt ist kein Muss und kann übersprungen werden, wenn die Zeit knapp ist oder sich die Lust, zu kochen, ausnahmsweise mal in Grenzen hält.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot

Wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Ideen aus der blitzschnellen Küche für dich. Unsere Nudeln mit Schwarzwurzeln und unsere Nudeln in cremiger Miso-Soße sind ebenfalls in wenigen Minuten fertig. Aber auch für diese Kokos-Limetten-Pasta musst du nicht lange am Herd stehen.