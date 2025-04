Nudeln mit Spargel-Frischkäsesoße: schnelle Feierabendküche

Für Nudeln mit Spargel-Frischkäsesoße ist immer Zeit, selbst nach einem langen Arbeitstag. Die Zubereitung dauert nur 20 Minuten, die man abends locker aufbringen kann. Also: Los geht’s!

Blitzschnelle Nudeln mit Spargel-Frischkäsesoße

Viele Menschen, die sich in der Küche noch nicht fit genug und sicher fühlen, schrecken vor dem Kochen am Abend zurück. Sie denken, es wäre aufwendig, sich eine Mahlzeit am Herd oder im Ofen zuzubereiten, für die man selbst aktiv werden muss. Klar, eine Tiefkühlpizza oder Nudeln mit Fertigsoße sind da natürlich deutlich attraktiver.

Das Problem bei Fertiggerichten: Sie sind oftmals voller unnötiger Zusatzstoffe, enthalten außerdem zu viel Zucker, Fett oder Salz – oder von allem zu viel. Wer selbst den Kochlöffel schwingt, kocht gesünder. Und lange dauern oder kompliziert sein muss das nicht. Unsere Nudeln mit Spargel-Frischkäsesoße zum Beispiel sind kinderleicht gemacht und selbst für Kochanfänger eine Kleinigkeit.

Nudeln kochen kann wirklich jeder, die Basis ist also bereits gelegt. Mit ein paar Tipps klappt es sogar noch besser. Wir verraten dir mehr in unserem Leckerwissen. Und während die Pasta im Topf blubbert, muss Spargel gewaschen werden. Dann kommt er für ein paar Minuten mit in den Kochtopf. Ebenfalls bisher vollkommen unkompliziert, oder?

Als Nächstes kommen Zwiebeln und Knoblauch ins Spiel, die in einer Pfanne mit etwas Öl glasig gedünstet werden. Abgelöscht wird mit Weißwein oder etwas Pastawasser. Jetzt nur noch den Frischkäse einrühren, die Nudeln und den Spargel unterheben und abschmecken. Das war’s auch schon!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Jetzt weißt du also, wie leicht es ist, sich ein leckeres Abendessen zu kochen. Ebenso fix gemacht sind Spaghetti alla Puttanesca mit Oliven und Kapern oder Knoblauchnudeln mit Parmesan. Wir lieben auch diese Nudeln in Tomaten-Sahnesoße. Das Dinner ist gerettet!