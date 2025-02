Saftiger Nusskuchen vom Blech: ein Klassiker für jeden Anlass

Unser heutiges Kuchenrezept überzeugt mit seiner Einfachheit und einem unvergleichlichen Geschmack. Wir backen Nusskuchen vom Blech mit leckerer Schokoglasur.

Einfaches Rezept für Nusskuchen vom Blech

Der Nusskuchen vom Blech passt hervorragend in die Winterzeit. Ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz – Rezepte mit Haselnüssen oder Walnüssen haben einen festen Platz in der Backkultur. Oft wurden sie als Ersatz für teurere Zutaten wie Mandeln verwendet und entwickelten so ihre eigene kulinarische Identität.

Für den Teig brauchst du Butter, Zucker, Eier, Backpulver, Zimt, Mehl und eine Prise Salz. Diese Basis sorgt für die luftige Konsistenz. Das Herzstück des Nusskuchens sind aber die Nüsse. Wir verwenden gemahlene und geröstete Haselnüsse. Du kannst aber auch eine Mischung aus Walnüssen, Haselnüssen, Mandeln und/oder Erdnüssen nehmen.

Als Glasur gibt es eine dünne Schicht Schokolade. Der Nusskuchen vom Blech schmeckt aber auch mit einer einfachen Zuckerglasur mit Zitronensaft. Beide Varianten ergänzen den nussigen Geschmack auf ihre Weise.

Tipp: Damit der Kuchen nicht zu schmal wird, benutzen wir einen Backrahmen🛒.

Wenn Nüsse bitter schmecken, solltest du das nicht einfach ignorieren. Der bittere Geschmack ist nicht normal und deutet darauf hin, dass sie nicht mehr essbar ist. Es handelt sich dabei um den sogenannten Fettverderb. Aber auch ein Schimmelbefall kann für den bitteren Geschmack verantwortlich sein. In jedem Fall solltest du Nüsse, die bitter schmecken, nicht essen.

Der Nusskuchen vom Blech passt zu jeder Gelegenheit – ob für den Sonntagskaffee, als Mitbringsel zum Weihnachtsfest oder einfach für den kleinen Genuss zwischendurch.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

So richtig lecker sind auch der Nusskuchen mit Grieß und der Marzipan-Nusskuchen. Die solltest du unbedingt nachbacken!

Nusskuchen vom Blech Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 18 Stücke Kochutensilien 1 Backrahmen 30×20 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g weiche Butter

200 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

5 Eier

1 Prise Salz

400 g Haselnüsse gemahlen und geröstet

1 TL Zimt

150 g Weizenmehl

1 Pck. Backpulver Für die Glasur: 150 g Zartbitterkuvertüre

50 g Butter 1 EL Kokosöl

2 EL gehackte Walnüsse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus und stelle einen Backrahmen mit den Maßen 30 x 20 cm darauf.

Rühre die Butter mit Zucker und Vanillezucker cremig. Schlage die Eier auf und gib sie nach und nach zur Buttermischung. Gib eine Prise Salz zum Teig.

Rühre die Haselnüsse und den Zimt unter.

Mische Mehl und Backpulver in einer separaten Schüssel und siebe es in zwei Portionen unter den Teig.

Fülle den Teig in den Backrahmen, streiche ihn glatt und backe ihn für 35 Minuten.

Lass den Kuchen danach auskühlen.

Hacke die Schokolade für die Glasur und würfele die Butter.

Schmilz beides zusammen mit dem Kokosöl in einem Wasserbad oder in der Mikrowelle.

Lass die Glasur 5 Minuten abkühlen und verteile sie dann gleichmäßig auf dem Kuchen.

Streue die gehackten Walnüsse darüber.

Stelle den Nusskuchen vom Blech 20 Minuten in den Kühlschrank, damit die Glasur fest wird. Notizen Für den Teig kannst du auch eine Mischung aus Walnüssen, Haselnüssen, Mandeln und/oder Erdnüssen verwenden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.