Nutella-Tassenkuchen: süße Versuchung für zwischendurch

Du kennst das sicher: Unter der Woche kommt man selten zum Backen, aber manchmal schreit das Herz einfach nach einem warmen Kuchen. Dann muss es schnell und einfach sein. Und was passt da besser als ein süßer Nutella-Tassenkuchen, der ohne großen Aufwand zubereitet ist und aus der Mikrowelle kommt?

Der beste Nutella-Tassenkuchen für alle Naschkatzen

Die Idee des Nutella-Tassenkuchens ist supersimpel. Du brauchst nur ein paar Zutaten, die du höchstwahrscheinlich bereits in deiner Küche hast: dazu gehören Nutella, ein Ei und etwas Mehl. Das macht den Tassenkuchen zu einem schnellen und unkomplizierten Genussmoment. Perfekt für spontane Heißhungermomente oder wenn du dir einfach mal etwas gönnen möchtest.

Nutella vereint bereits Butter, Zucker und Schokolade in sich, wodurch du deutlich weniger Zutaten benötigst als für einen normalen Schokoladenkuchen. Die Zubereitung ist echt einfach: Alles in eine Tasse geben, umrühren und ab in die Mikrowelle. Innerhalb weniger Minuten darfst du dich über einen warmen Nutella-Kuchen freuen. Warm und frisch schmeckt er am besten! Solltest du kein Ei zur Hand haben, ist das kein Problem. Es gibt auch Variationen des Tassenkuchens ohne Ei, die genauso lecker sind. Hier kannst du das Ei einfach durch eine halbe Banane oder Apfelmus ersetzen.

Lass dich von der Einfachheit dieses Rezepts überzeugen und probiere den Nutella-Tassenkuchen einfach mal aus. Wir sind sicher: Er wird dir den Tag versüßen. Ob früh am Morgen oder als Dessert am Abend – dieser Tassenkuchen ist ein echter Allrounder.

Nutella-Tassenkuchen Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Tasse Kochutensilien 1 mikrowellengeeignete Tasse 350 ml Zutaten 1x 2x 3x 1 Ei

2 EL Nutella

2 EL Öl

2 EL Milch

2 EL Mehl

2 EL Zucker

1 EL Kakaopulver Zubereitung In einer Schüssel oder direkt in der Tasse schlägst du das Ei auf. Dazu mischst du das Nutella, das Öl und die Milch.

Rühre das Mehl mit dem Zucker und dem Kakaopulver unter, bis ein glatter Teig entsteht.

Backe deinen Tassenkuchen in der Mikrowelle bei 800–900 Watt für 2 Minuten.

