Süße Verführung für dein Frühstücksbrot: Orangenkaramell-Aufstrich

Dieser Brotaufstrich verzaubert deinen Frühstückstisch mit einer perfekten Balance aus fruchtiger Frische und süßer Karamellnote. Du kannst ihn nicht nur auf Brot genießen, sondern auch Crêpes, Pfannkuchen oder sogar Vanilleeis damit veredeln. Koste den Orangenkaramell-Aufstrich und überzeuge dich selbst.

Orangenkaramell-Aufstrich: Sonne auf deinem Frühstückstisch

Die Hauptzutaten für den Orangenkaramell-Aufstrich sind überraschend einfach. Du benötigst Zucker, Orangensaft, Schlagsahne, etwas Salz sowie Vanillepaste und die Schale einer Orange.

Zucker und Orangensaft werden in einen schweren Topf gegeben, kurz umgerührt und bei mittlerer Hitze geschmolzen. Der Sirup wird dann bei etwas höherer Hitze karamellisiert, bis er eine mittlere Bernsteinfarbe erreicht, und anschließend wird nach und nach Sahne und danach die Butter untergerührt, bis alles geschmolzen ist. Danach werden Salz, Vanillepaste und Orangenzesten eingerührt. Der fertige Orangenkaramell-Aufstrich wird 30 Minuten abkühlen gelassen und in ein Glas gefüllt.

Was den Aufstrich so besonders macht, ist seine Vielseitigkeit. Er passt zu rustikalem Sauerteigbrot ebenso gut wie zu feinen Brioche-Brötchen. In Frankreich serviert man ähnliche Kreationen traditionell zu frischen Crêpes, während in Spanien oft warme Churros in die süße Masse getunkt werden.

Das Schöne ist außerdem, dass du die Süße und Intensität des Aufstrichs ganz nach deinem Geschmack anpassen kannst. Magst du es besonders fruchtig, gibst du mehr Orangenschale hinzu. Liebst du einen intensiveren Karamellgeschmack, lässt du den Zucker etwas dunkler werden. So wird jedes Glas Orangenkaramell-Aufstrich zu deinem persönlichen Genusserlebnis.

Orangenkaramell-Aufstrich Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (online hier erhältlich 🛒 2 Einweckgläser à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 225 g Zucker

100 ml Orangensaft

120 ml Schlagsahne

120 g Butter gewürfelt

¼ TL Salz

¼ TL Vanillepaste

Schale von 1 Orange Zubereitung Gib den Zucker und den frisch gepressten Orangensaft in einen Topf. Rühre die Mischung gut durch.

Stelle den Topf bei mittlerer Hitze auf den Herd und lass den Zucker schmelzen. Rühre jetzt nicht mehr, sondern schwenke den Topf gelegentlich, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.

Erhöhe die Hitze leicht, sodass die Mischung sprudelt, und lass den Sirup karamellisieren, bis er eine mittlere Bernsteinfarbe bekommt. Achte darauf, ihn nicht zu dunkel werden zu lassen. Das dauert ca. 10–15 Minuten.

Reduziere die Hitze wieder auf mittlere Stufe. Gib zuerst ein Viertel der Sahne hinzu und rühre alles gut um. Dann füge ein weiteres Viertel der Sahne hinzu, rühre erneut und gieße den Rest der Sahne hinein. Verrühre alles gründlich.

Gib die Butter in 3–4 Portionen dazu und rühre jedes Mal so lange, bis die Butter vollständig geschmolzen ist. Lass das Karamell anschließend noch 3–5 Minuten weiterköcheln und rühre dabei kontinuierlich.

Nimm den Topf vom Herd und rühre das Salz, die Vanillepaste und die Orangenzesten ein.

Lass den Orangenkaramell-Aufstrich 30 Minuten abkühlen und fülle ihn dann in ein Glas. Notizen Nach dem vollständigen Abkühlen kannst du den Aufstrich im Kühlschrank lagern. Dort hält er sich bis zu 2 Wochen.

