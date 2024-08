Diese Orzo-Nudeln mit Spinat, Feta und Minze lassen von Griechenland träumen

In Gedanken sind wir schon im nächsten Urlaub, auch wenn wir gerade in der Redaktion sitzen oder am Herd stehen. Mit Kopf und Küche reist es sich fast genauso gut wie „in echt“. Dank dieser Orzo-Nudeln mit Spinat und Feta sitzen wir gerade in einer griechischen Taverne, hören das Meer rauschen und spüren sie Sonne auf der Haut. Herrlich!

Rezept für Orzo-Nudeln mit Spinat und Feta: Urlaubsgefühle inklusive

Warum lassen uns die Orzo-Nudeln mit Spinat und Feta von Griechenland träumen? Das liegt nicht nur an der harmonischen Kombination des milden Käses und des grünen Gemüses, sondern auch der Pasta, die wir zum Kochen benutzen. Orzo oder Kritharaki, wie die Nudeln in ihrer Landessprache heißen, kommen aus dem Land am Mittelmeer. Sie sehen aus wie Reiskörner, weshalb sie umgangssprachlich auch mal Nudelreis genannt werden.

Du kannst sie nicht nur für Pastagerichte, sondern auch für ein Risotto verwenden. Wir haben uns heute aber für ein simples Nudelessen entschieden. Doch „simpel“ heißt in diesem Fall keineswegs langweilig. Ganz im Gegenteil: Nur, weil wir wenige Zutaten verwenden, bedeutet das nicht, dass das Rezept einfallslos ist. Manchmal sind es die unkomplizierten Dinge, die überzeugen, auch beim Essen.

Während also deine Kritharaki für die Orzo-Nudeln mit Spinat und Feta gar köcheln, widmest du dich Zwiebeln, Knoblauch und Spinat, die alle zusammen in einer Pfanne brutzeln. Das dauert nur wenige Minuten, schon können die Nudeln, gebröselter Feta und frische Minze unterhoben werden. Insgesamt brauchst du zum Zubereiten dieser Pasta gerade einmal 20 Minuten. So schnell warst du bestimmt noch nie in Griechenland, oder?

Auch dieser Orzo-Feta-Auflauf mit Tomaten macht Lust auf Mittelmeergenuss. Genauso köstlich sind unsere Parmesan-Orzo-Nudeln und unsere Zucchini-Bratlinge mit Orzo-Tomatensalat. Du siehst, die griechische Pastasorte ist äußerst vielseitig. Probiere dich durch diese leckere Auswahl und lass es dir schmecken!