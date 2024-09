Dieser mediterrane Paprika-Tomaten-Hummus ist dein neuer Lieblingsdip

Die Kombination aus cremigem Hummus, gerösteter Paprika und fruchtiger Tomate macht dieses Rezept zu einem wahren Genuss. Egal, ob du es als Dip zu frischem Brot, als Beilage zu Gemüse oder als Aufstrich verwenden möchtest – der Paprika-Tomaten-Hummus bringt in jede Mahlzeit eine mediterrane Note.

Köstlich und gesund: Paprika-Tomaten-Hummus

Paprika-Tomaten-Hummus vereint die besten Zutaten aus verschiedenen Regionen. Der Hummus als Basis, eine Spezialität aus dem Nahen Osten, ist reich an pflanzlichem Eiweiß, Ballaststoffen und gesunden Fetten. Durch die Zugabe von gerösteter Paprika und frischen Tomaten bekommt das Gericht eine fruchtig-würzige Note und liefert zusätzlich eine Portion Vitamine. Diese Kombination schmeckt nicht nur gut, sondern unterstützt auch eine ausgewogene Ernährung. Paprika ist reich an Vitamin C und Antioxidantien, während Tomaten Lycopin enthalten, das ebenfalls eine antioxidative Wirkung hat.

Für dieses Rezept benötigst du vor allem frische und aromatische Zutaten. Ein wichtiger Bestandteil ist Kichererbsenpüree, das du entweder selbst herstellen oder als fertigen Hummus verwenden kannst. Dazu kommen geröstete Paprika, die du im Ofen selbst zubereitest. Frische Tomaten geben dem Gericht die fruchtige Note, während Tahini, Zitronensaft, Knoblauch und Olivenöl für die typische Cremigkeit sorgen.

Der Paprika-Tomaten-Hummus lässt sich leicht anpassen und du kannst es nach deinem Geschmack variieren. Möchtest du es schärfer, füge mehr Chili hinzu. Magst du es besonders cremig, dann erhöhe die Menge an Olivenöl.

Die kräftige Farbe und der intensive Geschmack machen den Paprika-Tomaten-Hummus nicht nur lecker, sondern auch optisch ansprechend. Perfekt für deinen nächsten Snack oder als Highlight auf dem Partybuffet.

Ebenso lecker wie der Paprika-Tomaten-Hummus ist auch der orientalische Granatapfel-Paprika-Dip Muhammara. Und auch der Bohnen-Hummus überzeugt mit seinem tollen Geschmack. Mit unseren sieben Tipps wird dein selbst gemachter Hummus besonders cremig.

Paprika-Tomaten-Hummus Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 5 Spitzpaprikas

1 Knoblauchknolle

400 g Kichererbsen gekocht

100 g eingelegte Tomaten abgetropft

2 EL Tahini

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 TL Chiliflocken

1 TL Paprika

1/2 TL Kümmel gemahlen

1/2 TL Pfeffer

1 EL Zitronensaft Für das Topping: Sonnenblumenkerne

Sesam optional

1 EL Agavensirup Zubereitung Gare die Paprikas und den Knoblauch im Ofen für 30 Minuten bei 200 °C Ober-/Unterhitze.

Ziehe die Schale von den Paprikas ab und presse die Knoblauchknolle aus. Gib beides danach mit den restlichen Zutaten in einen Mixer und püriere alles fein.

Toppe den Paprika-Tomaten-Hummus mit Sonnenblumenkernen oder Sesam sowie einem 1 EL Agavensirup.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.