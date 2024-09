Steht in nicht mal 20 Minuten auf dem Tisch: Pasta à la Chef

Ich liebe Nudeln und freue mich immer über neue Ideen. Wenn sie dann auch noch einfach zuzubereiten sind, umso besser. Unser heutiges Rezept für Pasta à la Chef ist die perfekte Kombination aus Frische, Geschmack und Einfachheit. Egal, ob du Freunde zu Besuch hast oder dir einfach selbst etwas Gutes tun möchtest – diese Pasta ist immer die richtige Wahl.

Pasta à la Chef überzeugt mit Einfachheit und Geschmack

Pasta à la Chef ist nicht nur ein einfaches Nudelgericht, sondern eine Hommage an die italienische Küche. Es kombiniert Nudeln mit Erbsen, Schalotten, Schinken und einer cremigen Sahnesoße, die alle Komponenten perfekt miteinander verbindet.

Wähle für das Gericht eine Nudelsorte deiner Wahl, die du nach Packungsanweisung al dente kochst. Währenddessen kannst du schon mal den Schinken würfeln und die Zwiebeln klein schneiden. Beides brätst du in einem Topf mit etwas Butter an und gibst noch ein wenig Mehl dazu. Die Mehlschwitze wird dann mit Sahne und Milch abgelöscht. Nun kommen Parmesan und Erbsen hinein und du schmeckst die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Zum Schluss gibst du die Soße über die gekochten Nudeln und streust noch etwas Parmesan drüber.

Wer es etwas aromatischer mag, kann noch Muskatnuss und Petersilie zur Pasta à la Chef dazugeben. Die Kombination der frischen Zutaten mit der einfachen Zubereitung machen das Nudelgericht zu einem echten Vergnügen. Also probiere es gleich selbst einmal aus!

Ach, wären doch alle Gerichte so schnell und einfach gekocht! Auch die Pasta al Limone und die Knoblauchnudeln mit Parmesan sind in Windeseile zubereitet. Oder du kochst unser Rezept für French Onion Pasta nach. So lecker kann Pastaliebe sein.