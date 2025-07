Blitzrezept für den Feierabend: Pasta alla Bersagliera

Neben Kartoffeln essen die Deutschen am liebsten Nudeln. Bei den Soßen stehen Bolognese, Carbonara oder Pesto ganz oben auf der Favoritenliste. Die italienische Küche hat aber noch viel mehr zu bieten. Ein tolles und einfaches Gericht ist Pasta alla Bersagliera.

Einfach und lecker: Pasta alla Bersagliera

Über die Herkunft der Nudel stritten sich China und Italien jahrzehntelang. Im Jahr 2005 gab es dann Gewissheit: Bei Ausgrabungen in China wurde ein 4000 Jahre alter Topf mit Nudeln gefunden. Die Italiener waren also nicht die ersten, die die Pasta erfunden haben. Es stimmt aber auch nicht, dass sie die Nudeln von den Chinesen abgeschaut haben. Wahrscheinlicher ist, dass Nudeln an vielen Orten der Welt unabhängig voneinander erfunden wurden.

Die Pasta alla Bersagliera, die wir heute mit dir kochen wollen, stammt aus der italienischen Region Abruzzen und begeistert durch ihre frischen Zutaten und ihren unverwechselbaren Geschmack. Der Name „Bersagliera“ leitet sich von den Bersaglieri ab, einer berühmten Einheit der italienischen Armee, die für ihre Schnelligkeit und Dynamik bekannt ist. Da dieses Nudelgericht in nur 15 Minuten zubereitet ist, ist der Name durchaus passend.

Für die Zubereitung benötigst du Spaghetti oder eine andere Pasta deiner Wahl, Knoblauch, Öl und Tomatenmark. Magst du es gern scharf, kommt noch Chili mit hinein. Zu Beginn musst du natürlich die Nudeln in Salzwasser kochen. Dann gibst du das Öl zusammen mit dem Knoblauch in eine Pfanne und dünstet diesen darin an. Danach kommen die Chilischote und das Tomatenmark hinzu. Nun lässt du die Nudeln abtropfen und gibst sie mit in die Pfanne. Füge auch noch einige Löffel Nudelwasser dazu. Fertig ist die Pasta alla Bersagliera. Das ging doch wirklich fix, oder?

Ein weiteres, schnelles Rezept für Pasta-Fans sind die Nudeln in Tomaten-Sahnesoße. Und auch die Spaghetti al Tonno stehen in gerade mal 30 Minuten auf dem Tisch. Eine etwas frischere Variante sind die Nudeln mit Zucchini und Frischkäsesoße. Sie sind soo cremig!

Pasta alla Bersagliera Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 160 g Nudeln

2 EL natives Olivenöl extra online z.B. hier 🛒

1 Chilischote nach Geschmack

2 Knoblauchzehen​

1 EL Tomatenmark

Parmesan optional Zubereitung Koche die Nudeln in Salzwasser nach Packungsanweisung.

Schäle den Knoblauch und zerdrücke ihn. Gib ihn zusammen mit dem Öl in eine Pfanne.

Gib dann optional die Chilischote hinzu und brate sie einige Minuten an.

Nun gibst du das Tomatenmark in die Pfanne und lässt es im Öl schmelzen.

Lass die Nudeln abtropfen und gib sie mit 2 EL Nudelwasser zur Soße.

Serviere die Pasta alla Bersagliera nach Belieben mit Parmesan.

